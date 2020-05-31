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Ух! SpaceX впервые отправил астронавтов на МКС – посмотрите, как они волнуются

31.05.2020 13:06 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Впервые в истории человечества частная компания – SpaceX – запустила корабль с астронавтами на МКС. Честь полететь на корабле Илона Маска Crew Dragon досталась Дугласу Херли и Роберту Бенкену. Вчера, 30 мая, они успешно стартовали с площадки Космического центра Кеннеди во Флориде. Посмотрите, как это было! 

Вообще, эта была вторая попытка отправить Crew Dragon на МКС, пишет «Медуза». Первый полет был назначен на 27 мая, но его отменили за 16 минут до старта из-за плохой погоды. Со второго раза все получилось! Корабль, разработанный компанией SpaceX, вывела в космос ракета-носитель Falcon 9. Ее первую ступень посадили на платформу в Атлантическом океане.

Корабль Crew Dragon проведет около 19 часов на околоземной орбите. На стыковку с МКС потребуется около суток (изначально орбита корабля будет ниже, чем орбита станции). Сколько времени астронавты пробудут на МКС, пока не ясно – это NASA определит позднее. Но известно, что Dragon не может находиться на орбите больше четырех месяцев: его солнечные панели разрушаются от долгого пребывания в космосе. 

Для справки: NASA и SpaceX заключили контракт на создание пилотируемой версии космического грузовика Dragon (и на 2,6 миллиарда долларов) в 2014 году. По плану SpaceX  должна была начать пилотируемые полеты на МКС в 2017-м, но после нескольких аварий носителя Falcon сроки выдачи всех разрешений для компании несколько раз сдвигались. Надеемся, этот полет пройдет нормально. 

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