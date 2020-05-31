ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Могилёве женщина оплатила покупки чужой банковской карточкой

31.05.2020 14:56 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Могилёве женщина оплатила покупки банковской карточкой, которую нашла в мусорном ведре.

Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, в милицию обратился 28-летний местный житель. Мужчина заявил, что с его выброшенной карточки похищены деньги – 361 рубль 21 копейка. Кто-то расплатился карточкой в нескольких могилёвских магазинах. Вскоре стало известно, что к правонарушению может быть причастна 42-летняя могилёвчанка.

Незадолго до инцидента потерпевший посетил филиал банка в одном из ТЦ города. Мужчина переоформил карточку, и сотрудник банка сказал, что предыдущее платёжное средство будет немедленно заблокировано. После этого гражданин спокойно выкинул карту и пошёл по своим делам.

Когда уборщица ТЦ выбрасывала мусор, она обнаружила карточку и решила попробовать оплатить ею покупки. Платёжное средство сработало, и женщина отправилась по магазинам. Подозреваемая купила полотенца, постельное бельё и подушки, которые собиралась подарить дочери.

В то же время владелец карточки обнаружил, что у него исчезают деньги. Мужчина тут же позвонил в банк, и карта была заблокирована. Далее гражданин обратился в милицию, чтобы найти человека, который похитил средства с его карточки.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

На прошлой неделе аналогичный случай произошёл в Бресте.

Мужчина воспользовался чужой банковской карточкой, чтобы оплатить покупки (здесь подробности). 

Люди в материале: нет

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Могилёве женщина оплатила покупки банковской карточкой, которую нашла в мусорном ведре. Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, в милицию...
 
Новости дня
Новости разные
 
Протесты не утихают: в США митингующие громят витрины, жгут покрышки, перекрывают дороги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
31.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика