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В Могилёве женщина оплатила покупки чужой банковской карточкой
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Могилёве женщина оплатила покупки банковской карточкой, которую нашла в мусорном ведре.
Как
Незадолго до инцидента потерпевший посетил филиал банка в одном из ТЦ города. Мужчина переоформил карточку, и сотрудник банка сказал, что предыдущее платёжное средство будет немедленно заблокировано. После этого гражданин спокойно выкинул карту и пошёл по своим делам.
Когда уборщица ТЦ выбрасывала мусор, она обнаружила карточку и решила попробовать оплатить ею покупки. Платёжное средство сработало, и женщина отправилась по магазинам. Подозреваемая купила полотенца, постельное бельё и подушки, которые собиралась подарить дочери.
В то же время владелец карточки обнаружил, что у него исчезают деньги. Мужчина тут же позвонил в банк, и карта была заблокирована. Далее гражданин обратился в милицию, чтобы найти человека, который похитил средства с его карточки.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело.
На прошлой неделе аналогичный случай произошёл в Бресте.
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Новости Беларуси. В Могилёве женщина оплатила покупки банковской карточкой, которую нашла в мусорном ведре. Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, в милицию...
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