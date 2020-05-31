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В начале лета в Беларуси ожидаются дожди и до +17

31.05.2020 15:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

1 июня в Беларуси ожидается облачная погода с прояснениями, сообщаетБелгидромет.

Временами прогнозируются дожди: ночью — по юго-востоку страны, а днём — преимущественно по восточной части. Местами — грозы, передает "Еврорадио".

Ветер будет северный порывистый, днём — сильный порывистый.

Ночью прогнозируется от +4 до +10, днём — от +11 до +17. 
 
 
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1 июня в Беларуси ожидается облачная погода с прояснениями, сообщаетБелгидромет.
 
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