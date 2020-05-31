|
В начале лета в Беларуси ожидаются дожди и до +17
Источник материала: Партизан
1 июня в Беларуси ожидается облачная погода с прояснениями,
Временами прогнозируются дожди: ночью — по юго-востоку страны, а днём — преимущественно по восточной части. Местами — грозы, передает
Ветер будет северный порывистый, днём — сильный порывистый.
Ночью прогнозируется от +4 до +10, днём — от +11 до +17.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1 июня в Беларуси ожидается облачная погода с прояснениями, сообщаетБелгидромет.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)