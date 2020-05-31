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Сильный ветер валил деревья и срывал рекламные щиты. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

31.05.2020 14:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сложные погодные условия сохраняются в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за сильного ветра синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

Сильный ветер валил деревья и срывал рекламные щиты. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Сильный ветер валил деревья и срывал рекламные щиты. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Сильный ветер валил деревья и срывал рекламные щиты. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Сильный ветер валил деревья и срывал рекламные щиты. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Порывы достигают 20 м/с. Стихия валит деревья и срывает рекламные вывески. В этой ситуации МЧС рекомендует соблюдать осторожность – не парковать автомобили под деревьями, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

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Новости Беларуси. Сложные погодные условия сохраняются в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за сильного ветра синоптики объявили...
 
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