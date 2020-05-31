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Пора в отпуск или продолжать работать? Гороскоп на июнь для Близнецов и Скорпионов

31.05.2020 13:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Всем интересно знать, что день грядущий нам готовит. Однако способность заглядывать в будущее человечество ещё не развило, поэтому приходится действовать на основе того, что уже случилось. Впрочем, есть теория, что астрологи могут предсказывать некоторые ключевые моменты и рассказывать о них в гороскопах. И в этот раз мы решили узнать, чего следует ждать в июне Близнецам и Скорпионам.

Близнецы

Здоровье

Представители третьего знака Зодиака рождаются в июне, поэтому в этом месяце все Близнецы получают звёздные бонусы. В целом представители данного знака Зодиака будут чувствовать себя хорошо. Однако лечебный отпуск поможет не только весело провести время, но также восстановит силы и укрепит здоровье.

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Работа

Если всё-таки Близнецы решат поработать, то лучше им не пытаться что-то кардинально менять. Гороскоп утверждает, что пользы от этого не будет, а вот нервы могут пострадать. Если же представители третьего знака Зодиака будут спокойно делать своё дело, то месяц пройдёт благополучно.  

Любовь

В семье Близнецов ожидаются мир и взаимопонимание. Если представители данного знака Зодиака ушли в отпуск, то самое время поесть на даче шашлыков в компании родственников. Если Близнецы не состоят в отношениях, то им предстоит зажигать на вечеринках и, возможно, даже встретить потенциального партнёра.

Скорпионы

Здоровье

Представители восьмого знака Зодиака славятся своим здоровьем, так что и в июне они будут чувствовать себя хорошо. А вот эмоциональное самочувствие может быть не очень. Ещё бы! Лето – пора веселья и жары, но в выходные дни приходится откладывать катание на велосипеде из-за дождей, а в хорошую погоду – вкалывать на работе.

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Работа

И снова ничего нового. Скорпионам предстоит много работать, разбираться с проблемами, генерировать идеи, убеждать коллег и подчинённых, что работа и движение – это жизнь. Гороскоп рекомендует представителям данного знака Зодиака ещё раз внимательно проверить документацию. Звёзды предупреждают – в бумагах возможна ошибка, которая может доставить массу хлопот.

Любовь

У семейных представителей восьмого знака Зодиака может произойти некоторый разлад. Партнёр и дети захотят больше времени проводить со Скорпионами, а они слишком заняты на работе. Гороскоп рекомендует найти разумный баланс между работой и вниманием, которое нужно уделять близким. Тогда никаких конфликтов не будет. У свободных Скорпионов в июне не ожидается особой романтики, поэтому шансы встретить будущую половинку невелики.  

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Всем интересно знать, что день грядущий нам готовит. Однако способность заглядывать в будущее человечество ещё не развило, поэтому приходится действовать на...
 
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