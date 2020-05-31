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Аисты-блогеры появились в Кореличском районе. За жизнью Яся и Янины можно наблюдать онлайн (+видео)

31.05.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Необычные блогеры появились в Кореличском районе. Это аисты Ясь и Янина, которые живут в туристической деревне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Благодаря креативному мышлению владельцев крестьянского хозяйства за жизнью пернатых и их птенцов можно наблюдать онлайн. Так сказать, почувствовать себя орнитологом-любителем. Возможностью воспользовалась Галина Буро. Жизнь аистов без прикрас и напоказ. Точнее, в режиме онлайн.

Аисты-блогеры появились в Кореличском районе. За жизнью Яся и Янины можно наблюдать онлайн (+видео)

Еще в начале весны владельцы туристической деревни перед прилетом пернатых установили камеру прямо в метре от гнезда. Так тысячи пользователей интернета стали участниками зарождения крылатой семьи.

Иван Радюкевич, глава крестьянского хозяйства:

— Прилетел сначала самец, занял гнездо. Все проверил сначала вокруг. И через пару дней прилетела самка. Они очень радовались друг другу, и через неделю появилось первое яйцо. Затем, через каждые два дня, второе и третье.

Как аисты месяц высиживали яйца, как вылупился первый птенец, а за ним и другие подтянулись, как заботливые родители греют и кормят аистят. Теперь утро в семье Ивана Радюкевича обязательно начинается с просмотра трансляции. Признается: наблюдать за природой оказалось увлекательно.

Нина Радюкевич, жительница деревни Белые Луга:

— У нас дома можно наблюдать за аистами на папином компьютере. Там уже вылупилось три птенчика. Это интересно – на них смотреть.

Иван Радюкевич:

— Отцу пришла такая идея, что было бы очень интересно, чтобы все могли понаблюдать, что происходит там, в гнезде, поскольку снизу все видно плохо и скрыто от глаз.

Пернатые, сами того не подозревая, стали популярными блогерами. Пользователи даже дали им имена – Ясь и Янина. Владельцы же говорят, что птицы – талисманы деревни.

Галина Буро, корреспондент:

— Еще несколько лет назад эта деревня была заброшенной. Владельцы стали приобретать дома один за другим, ремонтировать их. Деревня задышала новой жизнью. А символом возрождения стали аисты, которые прилетели и свили здесь гнездо.

Птицы, которых негласно прозвали символами Беларуси, уже полноправно стали частью большого хозяйства. Здесь животных разводят, чтобы турист чувствовал себя как в деревне у бабушки.

На возрожденную деревню в белорусских традициях приезжали посмотреть иностранцы со всего мира. В этом году особенно активен внутренний туризм.

Иван Радюкевич:

— В этом году, начиная с марта, у нас увеличился поток туристов. Не сказать, что в два раза, но существенно. Безусловно, только белорусы остались.

Владельцы уверены: аистиное семейство притягивает к ним удачу, к деревне под белыми крыльями.

Источник: СТВ

 
 
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Необычные блогеры появились в Кореличском районе. Это аисты Ясь и Янина, которые живут в туристической деревне, сообщили в программе Новости
 
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