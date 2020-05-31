ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Нарколог рассказал, как бросить курить

31.05.2020 13:46 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Нарколог рассказал, как бросить курить

Основной фактор, который определяет зависимость от табака, социально-психологический, рассказал директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков в интервью RT.

Он отметил, что победить никотиновую зависимость несложно, однако трудно изменить свое поведение и образ мысли. В этом и проявляется готовность и желание бросить курить, пояснил Зыков.

Нарколог посоветовал проанализировать свое поведение и мышление, а также обратить внимание на то, работают ли стереотипы о курении после еды или в компании.

Если человек не способен на это, даже считая, что он хочет бросить вредную привычку, то побороть ее будет очень сложно. При этом всегда будут находиться отговорки.

По словам специалиста, подобный подход касается всех форм зависимости.

Фото: Getty Images

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Основной фактор, который определяет зависимость от табака, социально-психологический, рассказал директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Умка. Душещипательная история исчезновения йоркширского терьера. Похитителя нашли, а собаку нет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
31.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика