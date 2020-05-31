Нарколог рассказал, как бросить курить

Источник материала: ОНТ

Основной фактор, который определяет зависимость от табака, социально-психологический, рассказал директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков в интервью RT .

Он отметил, что победить никотиновую зависимость несложно, однако трудно изменить свое поведение и образ мысли. В этом и проявляется готовность и желание бросить курить, пояснил Зыков.

Нарколог посоветовал проанализировать свое поведение и мышление, а также обратить внимание на то, работают ли стереотипы о курении после еды или в компании.

Если человек не способен на это, даже считая, что он хочет бросить вредную привычку, то побороть ее будет очень сложно. При этом всегда будут находиться отговорки.

По словам специалиста, подобный подход касается всех форм зависимости.

Фото: Getty Images

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