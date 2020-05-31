Умка. Душещипательная история исчезновения йоркширского терьера. Похитителя нашли, а собаку нет

Источник материала: ОНТ

ПРОПАЛА СОБАКА. Минск. В 11-ом часу вечера Анна оставила свою собаку у входа в магазин. Привязала йоркширского терьера Умку к поручню. Когда вернулась с покупками не нашла на прежнем месте даже поводка.

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Анна Козлова, хозяйка собаки: «Позвонила в милицию, сказала, что была украдена собака, потом подошел муж, попросили посмотреть камеры, чтоб примерно узнать, кто там, что там был, вскоре подъехала милиция».

Больше всего исчезновение Умки расстроило детей Анны. 8-летнего Андрея и 5-летнего Егора. Младший сын – ровесник терьера, можно сказать, вместе росли. Заявлением в милицию родители не ограничились. Расклеивали по району портреты собачки и рядом фотографии возможного похитителя. Неизвестный мужчина, уводивший упиравшуюся Умку, попал на запись камеры видеонаблюдения. Вскоре нашлась свидетельница похищения.

Елена Савалова: «Он подошел к собаке, отвязал ее и повел. Я не обратила внимания на то, что собака не его, так как мужчина был нетрезв. Я подумала, что просто вышел за очередной бутылкой».

А потом Анне позвонила неизвестная. Увидела номер телефона в уличном объявлении. Незнакомка оказалась девушкой похитителя. Она пыталась урегулировать вопрос без милиции. Однако главное требование семьи – вернуть Умку, выполнить ни она, ни её парень не могли. Почему-то предлагали отдать взамен другого щенка. Когда милиция задержала 29-летнего похитителя всё прояснилось.

Роман Лашкевич, старший инспектор ОИОС ГУВД Мингорисполкома: «Мужчина рассказал, что перед совершением преступления употребил спиртные напитки, проходя мимо одного из столичных магазинов, увидел собаку, подойдя к поручню снял поводок и отправился с собакой к себе домой. Однако после того, как животное испортило напольное покрытие в квартире, мужчина отнес его на улицу, где, с его слов, безвозмездно передал прохожему».

У подозреваемого есть непогашенная судимость. И опрометчивый поступок может стоить ему свободы. Впрочем, владельцев собаки больше волнует вопрос возвращения Умки. Если вдруг этот сюжет увидит человек, которому достался терьер, он может обратиться в милицию и там ему помогут восстановить справедливость.

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