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Сырая или вареная: названа самая полезная свекла

31.05.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Сырая или вареная: названа самая полезная свекла

Свекла является одним из самых полезных корнеплодов. Она богата витаминами группы В, витаминами С и РР, а также содержит более 40 незаменимых минералов, мощные природные антиоксиданты, а также большую дозу клетчатки. Активные вещества, которые содержатся в данном овоще, могут предотвращать развитие сосудистых спазмов, очищать сосуды, а также снижать артериальное давление. Помимо этого, свекла улучшает когнитивную функцию и укрепляет иммунитет. Фолиевая кислота предотвращает раннее старение, а также улучшает состояние кожи. Клетчатка и минералы, содержащиеся в свекле, очищают организм от шлаков и токсинов, сообщает ont.by.

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К слову, любителей сырой свеклы намного больше, чем у термически обработанной. Всё из-за отличия во вкусе и текстуре овоща. Однако многие задаются вопросом: можно ли вообще есть сырую свеклу? Употреблять сырую свеклу можно, но с некоторой осторожностью.

Сырая свекла имеет ряд преимуществ перед вареной. Дело в том, что при термической обработке витамины С, В5 и В9 разрушаются. Таким образом, свекла теряет свои антиоксидантные свойства. Если вы считаете количество потребляемых калорий, то сырая свекла вам понравится из-за её низкой калорийности. Во время варки калорийность продукта увеличивается за счёт химических реакций.

Но не стоит злоупотреблять сырой свеклой. Данный овощ содержит хлор, который в небольших количествах необходим организму, но в избытке может спровоцировать воспалительные реакции в желудке. Во время термической обработки хлор разрушается, поэтому он не представляет никакой опасности. Также сырую свеклу не следует употреблять людям с заболеваниями желудка и почек, с сахарным диабетом, аллергикам и при хронически пониженном давлении.

Таким образом, если у вас нет медицинских противопоказаний, то сырая свекла не только не нанесёт ущерба вашему организму, но также и принесёт массу пользы. Специалисты же рекомендуют съедать не более 150 граммов сырой свеклы в день, а также добавлять её в витаминные смузи и салаты.

Источник: ont.by

 
 
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Свекла является одним из самых полезных корнеплодов. Она богата витаминами группы В, витаминами С и РР, а также содержит более
 
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