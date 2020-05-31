Трендом этого лета станет одна из самых больших модных ошибок

Источник материала: Tut.by

Одна из самых больших модных ошибок — сочетание сандалий с носками — станет трендом лета 2020 года. Об этом пишет Lenta.ru .

Тенденция обрела популярность благодаря весенне-летним коллекциям известных дизайнеров.

Например, на показе Salvatore Ferragamo модели дефилировали в платьях, кожаных сандалиях и белых носках.

На показе марки A.P.C. сандалии на крупной деревянной платформе сочетали с носками разных цветов.

Подобное сочетание также использовали Fendi, Anna Sui, Simone Rocha и другие.

По информации издания, некоторые знаменитости уже не раз применяли этот тренд в своих повседневных образах. Так, в сандалиях с носками на публике появлялись супермодель Кендалл Дженнер, предпринимательница Ким Кардашьян, актриса Кэти Холмс и канадский исполнитель Джастин Бибер.

Комбинировать сандалии с носками также было популярно летом прошлого года. Так, модные эксперты заявили, что при правильном сочетании расцветки носков с открытой обувью эта комбинация может выглядеть стильно. Например, под спортивные сандалии или тапки вроде Birkenstocks посоветовали надевать гольфы, а к женственным сандалиям на высоком каблуке рекомендуется выбирать свободные прозрачные носки.