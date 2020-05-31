На учете в инспекции по делам несовершеннолетних Кореличского РОВД состоят 26 подростков

Источник материала: Полымя

Ежегодно с 1 мая по 1 октября на территории Кореличского района реализуется межведомственная программа «Забота», являющаяся частью масштабного республиканского проекта. Ее основные задачи – профилактика правонарушений и преступлений, несчастных случаев среди несовершеннолетних в летнее время, а также организация досуга подростков.





Основная ответственность за безопасность детей во время летних каникул ложится на плечи родителей. Поэтому перед тем, как отпустить ребенка гулять на улицу, напомните ему о правилах безопасного поведения на детских площадках, недопустимости игры на проезжей части дороги, на стройках и других объектах, на которых можно получить травмы и, конечно же, не отпускайте детей одних купаться на водоем.

На сегодняшний день серьезную обеспокоенность вызывает пьянство в молодежной среде. Для некоторых подростков слова «отдых» и «алкоголь» стали синонимами. А ведь именно пьянство зачастую толкает подростков на совершение противоправных деяний. В результате несовершеннолетние ставятся на учет к врачу-наркологу.

Часто молодые люди, которым не исполнилось 18 лет, обращаются к незнакомым взрослым людям с просьбой приобрести им спиртные напитки. Соглашаясь, взрослые не должны забывать об ответственности за вовлечение несовершеннолетних в антиобщественное поведение. Сюда же относится приобретение для подростков пива, слабоалкогольных и спиртных напитков (ст. 17.4 КоАП РБ, штраф – от 10 до 30 базовых величин). Также за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним наказание понесут работники торговли. Данное правонарушение предусмотрено ч. 6 ст. 12.17 КоАП РБ (штраф – от 20 до 50 базовых величин).

У многих подростков есть ноутбуки, айфоны, смартфоны, которыми они зачастую хвастаются перед своими сверстниками. Подобное хвастовство может вызвать зависть у подростков, в результате чего те совершают кражи, грабежи, мошенничества. Поэтому не лишним будет напомнить подросткам о том, что не следует оставлять свои вещи без присмотра, а тем более давать ими пользоваться незнакомым или малознакомым людям.

Также родители должны помнить:

В соответствии со статьей 30-1 Закона РБ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» родители (опекуны, попечители) обязаны сопровождать детей, не достигших возраста 16 лет, в период с 23.00 до 6.00 вне жилища либо обеспечивать их сопровождение совершеннолетними лицами. В противном случае они заплатят штраф в размере до 2 базовых величин. При повторном инциденте в течение года штраф может увеличиться до 5 базовых величин.

Статьей 9.4 КоАП РБ предусмотрена ответственность за невыполнение родителями (опекунами, попечителями) обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, повлекшее совершение подростком в возрасте до 16 лет административного правонарушения либо преступления, административная или уголовная ответственность за которое наступает после достижения этого возраста. Санкция данной статьи предусматривает наложение взыскания в виде штрафа в размере до 10 базовых величин, при повторном случае в течение года – от 10 до 20 базовых величин.

Административные дела в отношении несовершеннолетних и их родителей рассматриваются на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних районного исполнительного комитета.

На сегодняшний день в отношении 26 несовершеннолетних проводится индивидуальная профилактическая работа (состоят на учете в ИДН), из которых 7 осуждены судом за совершение преступлений, 9 – за употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива, 5 – за повреждение имущества, 2 – за управление транспортным средством, не имея права на это, 1 – за мелкое хулиганство, 2 – за совершение кражи до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности.

Дмитрий АЛЕШКЕВИЧ,

начальник ИДН Кореличского РОВД