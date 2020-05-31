ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На учете в инспекции по делам несовершеннолетних Кореличского РОВД состоят 26 подростков

31.05.2020 — Разное | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Ежегодно с 1 мая по 1 октября на территории Кореличского района реализуется межведомственная программа «Забота», являющаяся частью масштабного республиканского проекта. Ее основные задачи – профилактика правонарушений и преступлений, несчастных случаев среди несовершеннолетних в летнее время, а также организация досуга подростков.

На учете в инспекции по делам несовершеннолетних Кореличского РОВД состоят 26 подростков

Основная ответственность за безопасность детей во время летних каникул ложится на плечи родителей. Поэтому перед тем, как отпустить ребенка гулять на улицу, напомните ему о правилах безопасного поведения на детских площадках, недопустимости игры на проезжей части дороги, на стройках и других объектах, на которых можно получить травмы и, конечно же, не отпускайте детей одних купаться на водоем.

На сегодняшний день серьезную обеспокоенность вызывает пьянство в молодежной среде. Для некоторых подростков слова «отдых» и «алкоголь» стали синонимами. А ведь именно пьянство зачастую толкает подростков на совершение противоправных деяний. В результате несовершеннолетние ставятся на учет к врачу-наркологу.

Часто молодые люди, которым не исполнилось 18 лет, обращаются к незнакомым взрослым людям с просьбой приобрести им спиртные напитки. Соглашаясь, взрослые не должны забывать об ответственности за вовлечение несовершеннолетних в антиобщественное поведение. Сюда же относится приобретение для подростков пива, слабоалкогольных и спиртных напитков (ст. 17.4 КоАП РБ, штраф – от 10 до 30 базовых величин). Также за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним наказание понесут работники торговли. Данное правонарушение предусмотрено ч. 6 ст. 12.17 КоАП РБ (штраф – от 20 до 50 базовых величин).

У многих подростков есть ноутбуки, айфоны, смартфоны, которыми они зачастую хвастаются перед своими сверстниками. Подобное хвастовство может вызвать зависть у подростков, в результате чего те совершают кражи, грабежи, мошенничества. Поэтому не лишним будет напомнить подросткам о том, что не следует оставлять свои вещи без присмотра, а тем более давать ими пользоваться незнакомым или малознакомым людям.

Также родители должны помнить:

В соответствии со статьей 30-1 Закона РБ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» родители (опекуны, попечители) обязаны сопровождать детей, не достигших возраста 16 лет, в период с 23.00 до 6.00 вне жилища либо обеспечивать их сопровождение совершеннолетними лицами. В противном случае они заплатят штраф в размере до 2 базовых величин. При повторном инциденте в течение года штраф может увеличиться до 5 базовых величин.

Статьей 9.4 КоАП РБ предусмотрена ответственность за невыполнение родителями (опекунами, попечителями) обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, повлекшее совершение подростком в возрасте до 16 лет административного правонарушения либо преступления, административная или уголовная ответственность за которое наступает после достижения этого возраста. Санкция данной статьи предусматривает наложение взыскания в виде штрафа в размере до 10 базовых величин, при повторном случае в течение года – от 10 до 20 базовых величин.

Административные дела в отношении несовершеннолетних и их родителей рассматриваются на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних районного исполнительного комитета.

На сегодняшний день в отношении 26 несовершеннолетних проводится индивидуальная профилактическая работа (состоят на учете в ИДН), из которых 7 осуждены судом за совершение преступлений, 9 – за употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива, 5 – за повреждение имущества, 2 – за управление транспортным средством, не имея права на это, 1 – за мелкое хулиганство, 2 – за совершение кражи до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности.

Дмитрий АЛЕШКЕВИЧ,
начальник ИДН Кореличского РОВД

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ежегодно с 1 мая по 1 октября на территории Кореличского района реализуется межведомственная программа «Забота», являющаяся частью масштабного республиканского...
 
Новости дня
Новости разные
 
США намерены расширить формат G7, чтобы обсудить «будущее КНР»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
31.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика