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США намерены расширить формат G7, чтобы обсудить «будущее КНР»
Источник материала: Партизан
Директор Белого дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фара заявила, сто Вашингтон намерен расширить список участников саммита G7 для того, чтобы обсудить будущие взаимоотношения членов-государств с Китаем.
По ее словам, саммит сведет всех союзников США для обсуждения будущего для КНР.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что намерен перенести проведение саммита «Большой семерки» с июня на сентябрь и пригласил к участию в нем Россию, Индию, Австралию и Южную Корею.
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Директор Белого дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фара заявила, сто Вашингтон намерен расширить список участников саммита G7 для того, чтобы обсудить...
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