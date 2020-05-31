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США намерены расширить формат G7, чтобы обсудить «будущее КНР»

31.05.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Директор Белого дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фара заявила, сто Вашингтон намерен расширить список участников саммита G7 для того, чтобы обсудить будущие взаимоотношения членов-государств с Китаем.





По ее словам, саммит сведет всех союзников США для обсуждения будущего для КНР.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что намерен перенести проведение саммита «Большой семерки» с июня на сентябрь и пригласил к участию в нем Россию, Индию, Австралию и Южную Корею.
 
 
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Директор Белого дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фара заявила, сто Вашингтон намерен расширить список участников саммита G7 для того, чтобы обсудить...
 
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