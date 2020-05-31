Давно такого не было. Просто посмотрите, сколько людей вышло на предвыборные пикеты

Источник материала: KYKY

Сегодня по всей стране устраивают пикеты. В Минске, Витебске, Гомеле, Бобруйске, Речице и других городах стоят палатки, к которым выстраиваются очереди людей, которые хотят оставить подпись за кандидатов в кандидаты в президенты. Самыми популярными оказались пикеты за Светлану Тихановскую, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Рассказываем, что происходит.

Минск. Комаровка

Прямо сейчас около Комаровского рынка толпы людей: очередь к платкам тянется на весь квартал и заворачивает к Дворцу физкультуры на Коласа. Там собирают подписи сразу за трех популярных кандидатов: Светлану Тихановскую, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Напоминаем, вы имеете право поставить подписать сразу нескольких кандидатов в президенты – даже за всех, если захотите. Это ваше избирательное право.

Все проезжающие мимо пикетов авто сигналят в поддержку людей.

Периодически люди начинают скандировать «выпускай!». Так многие выражают свое несогласие с задержанием блогера Сергея Тихановского на пикете в Гродно , который закончился брутальным разгоном.

Участники пикетов заметили на Комаровке «молчаливых наблюдателей». В руках у них камеры – как думаете, кого они пришли поддержать?

Также около Комаровки люди начинают замечать автозаки.

А потом началось...Впрочем, смотрите сами:





В областных городах также выстраиваются очереди к пикетам. Вот, что происходит в Бресте:

Присуствуют милиционеры. Они следят, чтобы пикет не превратился в митинг. Выводы, после ситуации в Гродно, делайте сами.

Гомель

Судя по публикациям в телеграм-каналах, в Гродно самые большие очереди выстраиваются к палаткам кандидата Светланы Тихановской.

На гомельском пикете также присутствуют милиционеры. На одном из видео видно, как страж порядка пытается что-то говорить в микрофон, но его заглушают крики людей «позор».

Гродно

Несмотря на с уровый разгон пикета за Тихановскую, который случился 29 мая , в Гродно люди снова вышли на улицу, чтобы подойти к палаткам и поставить свою подпись.

В Гродно также поддерживают задержанных Тихановского и его соратников и скандируют «свободу».

Пока что самым «громким» (помимо Минска) областным городом является Витебск. Там тоже очереди. И тоже милиционеры: один из них при помощи рупора пытался донести до собравшихся, что пикет переходит в митинг. Но люди начали скандировать «пераможам! Жыве Беларусь!» и милиционер опустил рупор. Ему предложили, мол, давайте вместе с нами, но он почему-то отказался.

Могилев

Еще утром в Могилеве не было больших очередей к палаткам пикетов.

Но несмотря на дождь, к середине дня и в этом городе люди вышли на улицу, чтобы подписаться за кандидатов.

И другие города Беларуси