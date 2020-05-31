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Давно такого не было. Просто посмотрите, сколько людей вышло на предвыборные пикеты

31.05.2020 15:16 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня по всей стране устраивают пикеты. В Минске, Витебске, Гомеле, Бобруйске, Речице и других городах стоят палатки, к которым выстраиваются очереди людей, которые хотят оставить подпись за кандидатов в кандидаты в президенты. Самыми популярными оказались пикеты за Светлану Тихановскую, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Рассказываем, что происходит. 

Минск. Комаровка 

Прямо сейчас около Комаровского рынка толпы людей: очередь к платкам тянется на весь квартал и заворачивает к Дворцу физкультуры на Коласа. Там собирают подписи сразу за трех популярных кандидатов: Светлану Тихановскую, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Напоминаем, вы имеете право поставить подписать сразу нескольких кандидатов в президенты – даже за всех, если захотите. Это ваше избирательное право. 

Все проезжающие мимо пикетов авто сигналят в поддержку людей. 

Периодически люди начинают скандировать «выпускай!». Так многие выражают свое несогласие с задержанием блогера Сергея Тихановского на пикете в Гродно, который закончился брутальным разгоном. 

Участники пикетов заметили на Комаровке «молчаливых наблюдателей». В руках у них камеры – как думаете, кого они пришли поддержать?

Также около Комаровки люди начинают замечать автозаки. 

А потом началось...Впрочем, смотрите сами: 

Брест 

В областных городах также выстраиваются очереди к пикетам. Вот, что происходит в Бресте:  

Присуствуют милиционеры. Они следят, чтобы пикет не превратился в митинг. Выводы, после ситуации в Гродно, делайте сами. 

 

 

 

Гомель 

Судя по публикациям в телеграм-каналах, в Гродно самые большие очереди выстраиваются к палаткам кандидата Светланы Тихановской. 

На гомельском пикете также присутствуют милиционеры. На одном из видео видно, как страж порядка пытается что-то говорить в микрофон, но его заглушают крики людей «позор».

Гродно 

Несмотря на суровый разгон пикета за Тихановскую, который случился 29 мая, в Гродно люди снова вышли на улицу, чтобы подойти к палаткам и поставить свою подпись. 

В Гродно также поддерживают задержанных Тихановского и его соратников и скандируют «свободу». 

Витебск 

Пока что самым «громким» (помимо Минска) областным городом является Витебск. Там тоже очереди. И тоже милиционеры: один из них при помощи рупора пытался донести до собравшихся, что пикет переходит в митинг. Но люди начали скандировать «пераможам! Жыве Беларусь!» и милиционер опустил рупор. Ему предложили, мол, давайте вместе с нами, но он почему-то отказался. 

Могилев 

Еще утром в Могилеве не было больших очередей к палаткам пикетов.

Но несмотря на дождь, к середине дня и в этом городе люди вышли на улицу, чтобы подписаться за кандидатов.

 

 И другие города Беларуси 

 

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Сегодня по всей стране устраивают пикеты. В Минске, Витебске, Гомеле, Бобруйске, Речице и других городах стоят палатки, к которым выстраиваются очереди людей,...
 
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