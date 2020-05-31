Какие серьги носить этим летом? Советы стилиста

Источник материала: ОНТ

Этим летом в тренде будет не массивные, а тонкие украшения, которые можно носить как отдельно, так и в сочетании с другими. В приоритете – оригинальные формы, но без излишеств. Аксессуары помогут дополнить классический образ и сделать из него стильный и неординарный. При этом все должно быть минималистично и без перегруза. Как это сделать, советует стилист fashion-консультант Анастасия Ножина в журнале cosmo.ru .

Тонкие серьги.

Отдавайте предпочтение тонким серьгам, которые будут выглядеть объемно за счет формы. Еще можно сочетать несколько маленьких сережек на одной стороне, создавая многослойный эффект. Лучше выбрать несколько тонких и сочетающихся между собой украшений, чем один массивный аксессуар. Это касается всех украшений: цепочек, браслетов и колец тоже.





Моносерьги.

Здесь должен быть контраст размеров: в одно ухо вставляем маленькую аккуратную сережку, а во второе – массивную и длинную. Чем ярче будет различие между ними, тем интереснее. При этом обе серьги также должны сочетаться.





Каффы.

Опять же, один кафф должен быть крупным, ас другой стороны – маленькая и скромная серьга-гвоздик. Также можно на одно ухо надевать большой кафф, а на другое – несколько маленьких. Такие сочетание идеально подойдут как для торжественных выходов.





Стилист посоветовала смело давать волю фантазии и создавать модные образы, ведь летом из-за жары мы часто собираем волосы, а тут без красивых сережек не обойтись.

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