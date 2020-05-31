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Какие серьги носить этим летом? Советы стилиста

31.05.2020 14:48 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Какие серьги носить этим летом? Советы стилиста

Этим летом в тренде будет не массивные, а тонкие украшения, которые можно носить как отдельно, так и в сочетании с другими. В приоритете – оригинальные формы, но без излишеств. Аксессуары помогут дополнить классический образ и сделать из него стильный и неординарный. При этом все должно быть минималистично и без перегруза. Как это сделать, советует стилист fashion-консультант Анастасия Ножина в журнале cosmo.ru.

Тонкие серьги.

Отдавайте предпочтение тонким серьгам, которые будут выглядеть объемно за счет формы. Еще можно сочетать несколько маленьких сережек на одной стороне, создавая многослойный эффект. Лучше выбрать несколько тонких и сочетающихся между собой украшений, чем один массивный аксессуар. Это касается всех украшений: цепочек, браслетов и колец тоже.


Моносерьги.

Здесь должен быть контраст размеров: в одно ухо вставляем маленькую аккуратную сережку, а во второе – массивную и длинную. Чем ярче будет различие между ними, тем интереснее. При этом обе серьги также должны сочетаться.


Каффы.

Опять же, один кафф должен быть крупным, ас другой стороны – маленькая и скромная серьга-гвоздик.  Также можно на одно ухо надевать большой кафф, а на другое – несколько маленьких. Такие сочетание идеально подойдут как для торжественных выходов.


Стилист посоветовала смело давать волю фантазии и создавать модные образы, ведь летом из-за жары мы часто собираем волосы, а тут без красивых сережек не обойтись.

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Этим летом в тренде будет не массивные, а тонкие украшения, которые можно носить как отдельно, так и в сочетании с другими. В приоритете – оригинальные формы, но без...
 
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