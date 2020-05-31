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Компания SpaceX впервые отправила астронавтов на МКС

31.05.2020 16:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Исторический день для США. Компания SpaceX впервые отправила астронавтов на МКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Компания SpaceX впервые отправила астронавтов на МКС

За последние 9 лет это первый запуск корабля с территории страны, а также первый пилотируемый полет компании Илона Маска.

Crew Dragon отправился в путь с мыса Канаверал в штате Флорида. Шаттл доставит на Международную космическую станцию двух астронавтов NASA. На орбите они проведут 4 месяца.

Компания SpaceX впервые отправила астронавтов на МКС

Компания SpaceX впервые отправила астронавтов на МКС

Церемонию запуска лично посетил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Люди в материале: Дональд Трамп, Илон Маск

 
 
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Новости США. Исторический день для США. Компания SpaceX впервые отправила астронавтов на МКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последние 9 лет это...
 
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