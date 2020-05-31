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Компания SpaceX впервые отправила астронавтов на МКС
Источник материала: СТВ
Новости США. Исторический день для США. Компания SpaceX впервые отправила астронавтов на МКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Crew Dragon отправился в путь с мыса Канаверал в штате Флорида. Шаттл доставит на Международную космическую станцию двух астронавтов NASA. На орбите они проведут 4 месяца.
Церемонию запуска лично посетил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
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Новости США. Исторический день для США. Компания SpaceX впервые отправила астронавтов на МКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последние 9 лет это...
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