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Юрий Вернидуб об игре с «Динамо-Минск»: «У наших ворот минимально моментов было, сумбур больше»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Продолжается 11-й тур «Беларусбанк – высшей лиги» по футболу. 30 мая в Минске встречались «Динамо» и «Шахтер», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Игра получилась не слишком зрелищной, а ее исход решил один забитый мяч. На 50-й минуте его провёл форвард «Шахтера» Виталий Лисакович, для которого это уже пятый гол в чемпионате. 1:0 – в пользу гостей.
Солигорский клуб занимает третье место в турнирной таблице. «Динамо» – 12-е. При этом при новом главном тренере Леониде Кучуке «бело-голубые» потерпели уже третье поражение в шести турах.
Леонид Кучук, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:
31 мая в программе значатся три поединка, в том числе брестское дерби «Рух» – «Динамо». Закроют тур 1 июня футболисты «Минска» и «Слуцка».
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Новости Беларуси. Продолжается 11-й тур «Беларусбанк – высшей лиги» по футболу. 30 мая в Минске встречались «Динамо» и «Шахтер», сообщили в программе Новости «24...
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