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Юрий Вернидуб об игре с «Динамо-Минск»: «У наших ворот минимально моментов было, сумбур больше»

31.05.2020 16:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Продолжается 11-й тур «Беларусбанк – высшей лиги» по футболу. 30 мая в Минске встречались «Динамо» и «Шахтер», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Юрий Вернидуб об игре с «Динамо-Минск»: «У наших ворот минимально моментов было, сумбур больше»

Игра получилась не слишком зрелищной, а ее исход решил один забитый мяч. На 50-й минуте его провёл форвард «Шахтера» Виталий Лисакович, для которого это уже пятый гол в чемпионате. 1:0 – в пользу гостей.

Юрий Вернидуб об игре с «Динамо-Минск»: «У наших ворот минимально моментов было, сумбур больше»

Солигорский клуб занимает третье место в турнирной таблице. «Динамо» – 12-е. При этом при новом главном тренере Леониде Кучуке «бело-голубые» потерпели уже третье поражение в шести турах. 

Юрий Вернидуб об игре с «Динамо-Минск»: «У наших ворот минимально моментов было, сумбур больше»

Леонид Кучук, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:
Игра такая была хорошая, боевая, фактически равных соперников. Хотя есть гандикап, ну, ничего было. Будем стараться выравнивать игру, выравнивать положение турнирное это наша проблема.

Юрий Вернидуб об игре с «Динамо-Минск»: «У наших ворот минимально моментов было, сумбур больше»


Юрий Вернидуб, главный тренер ФК «Шахтёр»:
Нам нужно продолжать свой ход, нужно было набирать по максимуму, потому что все команды набирают, не хотелось отставать. Что касается игры, то скажу, что равная игра. У наших ворот минимально моментов было, сумбур больше, точно так же, единственно, провели хорошую атаку вот эту – Виталик убежал, забил хороший гол. Еще там были моменты, выбивали когда, а так, в принципе, равная игра.

Юрий Вернидуб об игре с «Динамо-Минск»: «У наших ворот минимально моментов было, сумбур больше»

31 мая в программе значатся три поединка, в том числе брестское дерби «Рух» – «Динамо». Закроют тур 1 июня футболисты «Минска» и «Слуцка». 

Люди в материале: Юрий Вернидуб, Леонид Кучук, Виталий Лисакович

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Продолжается 11-й тур «Беларусбанк – высшей лиги» по футболу. 30 мая в Минске встречались «Динамо» и «Шахтер», сообщили в программе Новости «24...
 
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