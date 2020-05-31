Исаев стал членом инициативной группы Бабарико: «Хочу только законной смены власти, хочу нового президента, хочу перемен»

«Ну вот, официально, я член инициативной группы кандидата в президента Республики Беларусь. Первый раз в жизни буду пытаться отстаивать свои права. В этом заслуга моего кандидата. Я пока за то чтобы Бабарико стал кандидатом. Голосовать за него или нет решу позже, получив ответы на вопросы. Никакой агитации. Хочу только законной смены власти, хочу нового президента, хочу перемен», – написал Исаев в фэйсбуке.



