Экспорт белорусских услуг в Сербию вырос в 11 раз, а их стоимость – более $25 млн

Источник материала: ОНТ

Экспорт белорусских услуг в Сербию вырос в 11 раз, их стоимость превысила $25 млн. Основная доля - строительные работы.

Благодаря тому, что белорусы возводят много объектов на Балканах, удалось полностью компенсировать снижение поставок в Сербию белорусских товаров. В первом квартале этого года товарооборот между странами достиг $30 млн. Только в его увеличении также заинтересована и сербская сторона. На неделе страны обсудили возможность поставки белорусской техники БелАЗ, МАЗ, продукции БМЗ, предприятий нефтехимии и наших продуктов. Переговоры в онлайн формате организовало Министерство антимонопольного регулирования.

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