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Женщина нашла послание в бутылке и захотела вернуть его владельцам. Их ответ оказался неожиданным

31.05.2020 17:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. Мама с дочкой нашли на берегу бутылку со снимком УЗИ беременной. Женщина испугалась худшего, но всё оказалось наоборот.

Как сообщает Cornwall Live, 32-летняя Эшли Челлинор вместе с 6-летней дочерью Авой бродила по северному побережью Корнуолла. В какой-то момент девочка нашла бутылку и побежала показать её маме.

Женщина нашла послание в бутылке и захотела вернуть его владельцам. Их ответ оказался неожиданным
Фото: facebook.com/ashley.challinor.5 

Челлинор увидела внутри снимок УЗИ и забеспокоилась. Британка подумала, что кто-то выбросил бутылку со снимком в память о потерянном ребёнке. Элли попыталась найти владельцев «письма в бутылке» и вернуть его им. Вскоре с женщиной связалась супружеская пара – Риана Хокли и Флэтчер Галлахер.

Ребёнок улыбнулся во время УЗИ. Женщина расплакалась от счастья

Женщина нашла послание в бутылке и захотела вернуть его владельцам. Их ответ оказался неожиданным
Фото: facebook.com/ashley.challinor.5 

26-летние супруги рассказали, что на самом деле у них всё замечательно. Хокли недавно забеременела, и пара захотела увековечить это радостное событие. 1 февраля они отправились на пляж, и бросили бутылку со снимком УЗИ.

Женщина нашла послание в бутылке и захотела вернуть его владельцам. Их ответ оказался неожиданным
Фото: facebook.com/ashley.challinor.5 

Риана пояснила, что они с мужем с 16 лет каждый год ходят к тому берегу и бросают бутылку. Ранее никто не находил их посланий, но не в этот раз. Супруги считают символичным, что именно об этом их счастливом событии кто-то узнал из-за необычной традиции. Хокли уточнила, что пополнение в семье ожидается в июне, и это будет девочка.

Вообще, супруги далеко не первые, к кому вернулась семейная реликвия.

Недавно мы рассказывали о мужчине, которому вернули его кольцо выпускника 38 лет спустя (здесь подробнее). 

Люди в материале: Эшли Челлинор, Риана Хокли, Флэтчер Галлахер, Ashley Challinor, Rhiana Hockley, Fletcher Gallagher

 
 
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Новости Великобритании. Мама с дочкой нашли на берегу бутылку со снимком УЗИ беременной. Женщина испугалась худшего, но всё оказалось наоборот.
 
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