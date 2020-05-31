В Минске возле Комаровки задержали несколько человек, в том числе и лидера «Молодого фронта»

Источник материала: Tut.by

В Минске, в районе Комаровского рынка, задержали Дениса Урбанович, лидера зарегистрированной в Чехии организации «Молодой фронт». Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».



Задержание Дениса Урбановича. Фото с телеканала ICD

На пересечении улиц Кульман и Цнянская, возле Дома быта, неизвестные в штатском затолкнули его в микроавтобус.

Также сегодня возле Комаровского рынка, где проходят пикеты по сбору подписей в поддержку Светланы Тихановской, Виктора Бабарико, Валерия Цепкало, Николая Козлова и Анна Канопацкой, произошло еще несколько инцидентов.

Неизвестные в штатском посадили в микроавтобус с тонированными стеклами молодого человека. Еще одного парня, который кричал «Позор!» сотрудникам ГАИ, оштрафовавшим водителя, сигналящего в поддержку собравшимся, отбили женщины.

Также поступают сообщения о еще нескольких задержанных, информация о них проверяется.

Ранее в Минске, по дороге к Комаровскому рынку, задержали оппозиционера Николай Статкевич. Его машину заблокировали люди в штатском, отобрали ключи зажигания, и затащили в микроавтобус.

По данным правозащитников, сегодня в разных городах Беларуси было задержано около 20 человек, в том числе и три человека из инициативной группы Светланы Тихановской.

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