«Хочется исправить свои ошибки». В Бресте на пикете Тихановской выстроились многочасовые очереди

Источник материала: Tut.by

Длинные очереди выстроились 31 мая на улице Советской в Бресте на пикетах по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты жены задержанного гомельского блогера Сергея Тихановского Светланы и других альтернативных претендентов.

Сбор подписей за Светлану Тихановскую стартовал в 12.00 на площадке возле кинотеатра «Беларусь». В это же время на площади Ленина собрались противники аккумуляторного завода. За несколько часов до встречи задержали активиста Владимира Мороза, сообщил TUT.BY правозащитник Роман Кисляк. Его остановили в Кобрине возле дома. После этого, предположительно, доставили в Кобринский РОВД.





— Сегодня утром задержали Владимира Мороза. Его возле дома ждали две машины: одна служебная, вторая — без опознавательных знаков. Ему сказали идти с ними и забрали без объяснения причин. Жене сказали, что им нужно было о чем-то его опросить, — сообщил журналистам на площади противник аккумуляторного завода Олег.





По оценке Романа Кисляка, в пиковый момент на площади Ленина присутствовали около 300 человек. Около 12.30 противники аккумуляторного завода прошли колонной до улицы Советской.





Возле торгового центра «Дидас Персия» часть участников аккумуляторного шествия стала в хвост очереди, которая стояла к пикету Тихановской. На тот момент длина очереди составляла около 500 метров. Центральная аллея пешеходной Советской была заполнена людьми. Очередь к пикетам также выходила на улицу Буденного.





Пенсионерка Людмила Алексеевна сообщила TUT.BY, что решила поддержать Светлану Тихановскую из-за ее мужа Сергея.

— Кажется, он хочет лучшей жизни для Беларуси.





А брестчанка Людмила Алексеевна оставила свою подпись за Светлану Тихановскую в знак солидарности:

— Я уже тетенька взрослая и понимаю, что, конечно, президентом она не станет. Но решила придти сюда и выразить свою солидарность с Сергеем Тихановским, и показать, что у нас не только один человек может быть президентом, но и другие. Я всю жизнь была приверженкой Лукашенко, но за все время его президентства ничего толкового не увидела. А сейчас вообще мрак. Люди недовольны. Хочется исправить свои ошибки, которые наделали 26 лет назад, перед своими детьми и внуками.

Видео: #ВаськаПилот

По словам Людмилы Алексеевны, для нее большое количество людей на пикете Тихановской не стало сюрпризом:

— У нас брестчане из-за этого аккумуляторного завода очень активные. Молодцы!



Очереди собрались на пикетах и других альтернативных претендентов

Свою подпись в поддержку Светланы Тихановской оставила в Бресте и экс-кандидат на президентских выборах в 2015 году Татьяна Короткевич.

— Я не согласна с задержанием Сергея и его команды. Нам нужна такая власть, которая не боится людей, — пояснила TUT.BY Татьяна Короткевич.





Очереди собрались и у столов других альтернативных претендентов: Виктора Бабарико, Валерия Цепкало, Анны Канопацкой и Сергея Череченя.

Мария с семьей проехала из Березовского района около 100 километров, чтобы подписаться в Бресте за всех «кандидатов в кандидаты», кроме одного.

— Мы всем кандидатам даем шанс, кроме одного. Больше всего нам симпатична пара Тихановский-Тихановская. Сергей Тихановский — это человек, который говорит голосом народа, и мы его поддерживаем. Невозможно больше терпеть то, что происходит. Даже те, кто лежал на диванах, теперь встают. Люди готовы и за 100, и за 200 километров ехать, чтобы поддержать Тихановскую.

Сбор подписей в Бресте продолжается.





Что вчера произошло на пикете в Гродно

Напомним, 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей задержали блогера Сергея Тихановского и еще девять человек. Тихановский шел среди людей, когда его за рукав стала хватать женщина с криками: «Сергей, подождите». Ее смогли оттеснить сторонники Тихановского. Сам блогер назвал ее провокатором.

Тут же на площади появились два милиционера, один из них представился участковым инспектором. Бросавшаяся на Тихановского женщина стала жаловаться, что тот отказался отвечать на ее вопросы. Милиционеры пытались задержать Тихановского, толпа стала оттеснять блогера от них. В какой-то момент один из правоохранителей оказался на асфальте. Тут же послышались милицейские свистки. Люди стали советовать: «Сергей, уходи», но Тихановский спокойно отвечал, что ничего не нарушает.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Тут же на площади появились омоновцы, которые и задержали блогера. Задержанных отвели в микроавтобус. Люди пытались не дать ему уехать, в толкотне даже выломали дверцу, но милиции удалось увезти блогера. Некоторые из задержанных находятся в УВД Гродненского облисполкома.

Позже МВД прокомментировало задержание блогера Сергея Тихановского в телеграм-канале ведомства .

«29 мая в Гродно на площади Советской были задержаны лица, в том числе ранее судимые, неоднократно привлекавшиеся к административной ответственности, которые применили насилие в отношении сотрудников милиции Ленинского РОВД с целью воспрепятствования их законной деятельности. Среди задержанных гомельский блогер Сергей Тихановский. Двоим милиционерам причинены телесные повреждения различной степени тяжести, они в настоящее время госпитализированы. Следователями возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел», — написано в сообщении.

Совпадение?

Интересно, что 29 мая, во время посещения Минского тракторного завода, когда речь зашла об избирательной кампании, Александр Лукашенко посоветовал ее участникам быть с милицией поаккуратнее.

— Недавно мне пресс-секретарь доложила: милиционера оскорбил, когда ему сделал замечание. Они приезжают крутые, на джипах все — по 10−12 машин. В чужой город приехали, выстроились и пошли по площадям, улицам…

На этого пацаненка (сотрудника милиции. — Прим. ред.) навалились. Он, наверное, только в этом году пришел на работу, чей-то же ребенок. Что ты на него накатываешь. И потом, рисковые люди, я бы на их месте с милицией поаккуратнее был. Это же корпоративный народ. Найдет возможность, так ответит. Мне уже нелегко приходится, сдерживая их. Нарываются, — сказал Лукашенко.

О каком конкретно происшествии шла речь, президент не уточнил. Возможно, он имел в виду инцидент в Могилеве 5 мая, когда местные не дали сотрудникам ГАИ задержать водителя команды Тихановского.