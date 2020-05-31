|
В Минске ветер повалил деревья на проезжую часть
Источник материала: ОНТМинске ветер повалил деревья на проезжую часть" class="one-news__figure-img">
Шквалистый ветер повалил деревья на проезжую часть и припаркованные у обочины автомобили в Минске. Об этом
За минувшие сутки в столице регистрировались порывы ветра до 15-20 м/с, которые валили деревья в разных районах столицы. Так, деревья были повалены на улицах Сердича, Алтайской, Красина, Асаналиева, Воронянского, Богдановича, Карастояновой, Есенина и Берсона.
При этом в нескольких случаях понадобилась помощь спасателей для распила деревьев, упавших на автомобили, проезжую часть, тротуары и даже балконы жилых домов. Кроме того, спасателям дважды пришлось выехать на демонтаж аварийных конструкций зданий по улицам Аэродромной и Мястровской.
Фото: МЧС
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шквалистый ветер повалил деревья на проезжую часть и припаркованные у обочины автомобили в Минске. Об этом сообщает МЧС. За минувшие сутки в столице...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)