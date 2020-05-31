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Кошку было невозможно разглядеть за шерстью. Вот как изменилась жизнь питомца после стрижки

31.05.2020 16:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В организацию по защите животных попал комок шерсти. После небольшой стрижки кота было невозможно узнать.

Как сообщает Arizona Humane Society на своей странице в Facebook, 22 мая сотрудница организации по имени Джулия ответила на звонок и услышала, что их помощь необходима какому-то непонятному существу.

Кошку было невозможно разглядеть за шерстью. Вот как изменилась жизнь питомца после стрижки
Фото: facebook.com/azhumane 

Выяснилось, что это 4-летняя кошка по кличке Флаффер. Джулии показалось, что животное выглядит очень грустным и усталым, поэтому она забрала кошку в ветеринарную клинику. Там Флаффер состригли лишнюю шерсть. Оказалось, что после стрижки животное массой 3,5 кг потеряло целый килограмм веса.

Кошку было невозможно разглядеть за шерстью. Вот как изменилась жизнь питомца после стрижки
Фото: facebook.com/azhumane 

Кошка проявляла терпение и стойкость во время стрижки, а также без проблем прошла проверки, которые показали, что она совершенно здорова. И всего через два дня после этого Флаффер забрали в новую семью.

Кошку было невозможно разглядеть за шерстью. Вот как изменилась жизнь питомца после стрижки
Фото: facebook.com/azhumane 

Кстати, ранее мы рассказывали о месте, где животные могут обрести для себя новый дом.

Мужчина переехал жить в деревню под Кобрином и спасает зверей – подробности здесь.  

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В организацию по защите животных попал комок шерсти. После небольшой стрижки кота было невозможно узнать.
 
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