Барановичский молочный комбинат присоединен к «Савушкину продукту». Почем акции?

Источник материала: Виртуальный Брест

Итак, свершилось: на внеочередном общем собрании акционеров принято решение о реорганизации и присоединении к ОАО «Савушкин продукт» Барановичского молочного комбината.





Акционеры обоих коллективов проинформированы о праве выкупа акций в случае несогласия с данным решением.



Акционеры Барановичского молочного комбината с 29 мая по 29 июня вправе письменно обратиться в Общество с требованием о выкупе акций по цене 61 рубль 71 копейка за одну акцию. Для акционеров «Савушкина продукта» цена одной акции составляет ровно 100 рублей.