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Барановичский молочный комбинат присоединен к «Савушкину продукту». Почем акции?

31.05.2020 17:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Итак, свершилось: на внеочередном общем собрании акционеров принято решение о реорганизации и присоединении к ОАО «Савушкин продукт» Барановичского молочного комбината.

Барановичский молочный комбинат присоединен к «Савушкину продукту». Почем акции?

Акционеры обоих коллективов проинформированы о праве выкупа акций в случае несогласия с данным решением.

Акционеры Барановичского молочного комбината с 29 мая по 29 июня вправе письменно обратиться в Общество с требованием о выкупе акций по цене 61 рубль 71 копейка за одну акцию. Для акционеров «Савушкина продукта» цена одной акции составляет ровно 100 рублей.

 
 
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  Итак, свершилось: на внеочередном общем собрании акционеров принято решение о реорганизации и присоединении к ОАО «Савушкин продукт» Барановичского молочного...
 
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