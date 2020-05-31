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Барановичский молочный комбинат присоединен к «Савушкину продукту». Почем акции?
31.05.2020 17:00 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Итак, свершилось: на внеочередном общем собрании акционеров принято решение о реорганизации и присоединении к ОАО «Савушкин продукт» Барановичского молочного комбината.
Акционеры обоих коллективов проинформированы о праве выкупа акций в случае несогласия с данным решением.
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Итак, свершилось: на внеочередном общем собрании акционеров принято решение о реорганизации и присоединении к ОАО «Савушкин продукт» Барановичского молочного...
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