Оздоровительные лагеря для детей готовятся принять всех желающих

Источник материала: ОНТ

С 1 июня для школьников Беларуси начнутся летние каникулы. Как и прежде, многие дети проведут это время в оздоровительных лагерях.

Конечно, определенные коррективы в летний сезон внесла эпидемиологическая обстановка. В этом году лагеря встретят малышей с 15 июня, а количество смен вместо пяти сократят до трех-четырех. Впрочем, многие уже подтвердили свою готовность. Работать будут до 31 августа и примут всех желающих

Лариса Емельянчик, консультант управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Беларуси: «Сегодня приняты необходимые меры для создания безопасных условий пребывания детей в оздоровительных лагерях. В настоящее время завершаются подготовительные работы по укреплению материально-технической базы лагерей, будет усилен пропускной режим, обеспечена охрана территорий лагерей, активно ведется работа по подбору педагогических кадров и иных сотрудников».

В этом году оздоровиться поедут более 200 тыс. детей, а безопасность воспитанников обеспечат будущие педагоги. К примеру, в Педагогическом университете имени Максима Танка более 400 студентов изъявили желание поработать летом.

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