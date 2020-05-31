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Оздоровительные лагеря для детей готовятся принять всех желающих

31.05.2020 16:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Оздоровительные лагеря для детей готовятся принять всех желающих

С 1 июня для школьников Беларуси начнутся летние каникулы. Как и прежде, многие дети проведут это время в оздоровительных лагерях.

Конечно, определенные коррективы в летний сезон внесла эпидемиологическая обстановка. В этом году лагеря встретят малышей с 15 июня, а количество смен вместо пяти сократят до трех-четырех. Впрочем, многие уже подтвердили свою готовность. Работать  будут до 31 августа и примут всех желающих

Лариса Емельянчик, консультант управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Беларуси: «Сегодня приняты необходимые меры для создания безопасных условий пребывания детей в оздоровительных лагерях. В настоящее время завершаются подготовительные работы по укреплению материально-технической базы лагерей, будет усилен пропускной режим, обеспечена охрана территорий лагерей, активно ведется работа по подбору педагогических кадров и иных сотрудников».

В этом году оздоровиться поедут более 200 тыс. детей, а безопасность воспитанников обеспечат будущие педагоги. К примеру, в Педагогическом университете имени Максима Танка более 400 студентов изъявили желание поработать летом. 

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С 1 июня для школьников Беларуси начнутся летние каникулы. Как и прежде, многие дети проведут это время в оздоровительных лагерях. Конечно, определенные коррективы...
 
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