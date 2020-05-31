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Перевозка опасных грузов

01.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

С наступлением весенне-летнего периода во всех регионах активизируется проведение сельскохозяйственных, строительных, ремонтных работ, соответственно увеличивается расход горюче-смазочных материалов и возрастает интенсивность перевозки автоцистернами предприятий дизельного топлива и бензина — легковоспламеняющихся жидкостей, являющихся опасными грузами.

В Вороновском районе десять предприятий имеют зарегистрированные в Госпромнадзоре транспортные средства, предназначенные для перевозки опасных грузов. Для обеспечения безопасности должны выполняться определенные организационно-технические мероприятия, которые установлены нормативно-правовыми и техническими актами в области перевозки опасных грузов.

Основными мероприятиями являются:

  • назначение приказом руководителя предприятия (нанимателя) специалиста, ответственного по вопросам безопасности перевозки опасных грузов, и лица, ответственного за безопасное проведение погрузочно-разгрузочных работ. Они должны пройти подготовку в обучающей организации и иметь свидетельство о подготовке специалиста в области безопасности перевозки опасных грузов;
  • исполнение данными специалистами (лицами) в полном объеме соответствующих обязанностей;
  • допущение к работам, непосредственно связанным с перевозкой опасных грузов, работников, прошедших в соответствии с требованиями обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда, а также обязательный медицинский осмотр (водителей, кроме того, прошедших предрейсовый контроль);
  • допуск к перевозке опасных грузов транспортных средств, зарегистрированных в подразделении ГАИ МВД Республики Беларусь и Госпромнадзоре, при наличии разрешений на участие в дорожном движении;
  • наличие и ведение документации водителей, эксплуатационной документации транспортных средств;
  • своевременное и полное проведение технического обслуживания транспортных средств, а также проверок (испытаний) цистерн и специального оборудования;
  • комплектация транспорта средствами пожаротушения, индивидуальной защиты водителей, аптечками первой помощи, инструментом, принадлежностями и другим необходимым оборудованием;
  • содержание в исправном состоянии мест погрузки, разгрузки и хранения опасных грузов, соблюдение требований безопасности при заправке техники, в том числе в полевых условиях и на строительных объектах.

Следует также отметить, что безопасность перевозки опасных грузов в значительной степени зависит от технического состояния транспортных средств. В связи с этим, немаловажное значение имеет вопрос замены устаревшего транспорта на новый.

Старший государственный инспектор

Гродненского областного управления

Госпромнадзора О.В. Отпущенников.

 
 
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С наступлением весенне-летнего периода во всех регионах активизируется проведение сельскохозяйственных, строительных, ремонтных работ, соответственно...
 
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