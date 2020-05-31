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Посмотрите на грандиозную очередь на Советской с высоты
31.05.2020 17:00 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Только фото... Только, чтобы вы могли оценить масштаб события. Ну и для истории, конечно, не помешает.
И видео:
И сферопанорама:
Ещё ни одно политическое событие в Бресте не собирало столько людей. Вот это интерес, вот это внимание людей к выборам!
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Только фото... Только, чтобы вы могли оценить масштаб события. Ну и для истории, конечно, не помешает.
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