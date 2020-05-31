Посмотрите на грандиозную очередь на Советской с высоты

Источник материала: Виртуальный Брест

Только фото... Только, чтобы вы могли оценить масштаб события. Ну и для истории, конечно, не помешает.





































И видео:

И сферопанорама:

Ещё ни одно политическое событие в Бресте не собирало столько людей. Вот это интерес, вот это внимание людей к выборам!