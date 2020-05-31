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Посмотрите на грандиозную очередь на Советской с высоты

31.05.2020 17:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Только фото... Только, чтобы вы могли оценить масштаб события. Ну и для истории, конечно, не помешает.

Посмотрите на грандиозную очередь на Советской с высоты

Посмотрите на грандиозную очередь на Советской с высоты

Посмотрите на грандиозную очередь на Советской с высоты

Посмотрите на грандиозную очередь на Советской с высоты

Посмотрите на грандиозную очередь на Советской с высоты

Посмотрите на грандиозную очередь на Советской с высоты

Посмотрите на грандиозную очередь на Советской с высоты

Посмотрите на грандиозную очередь на Советской с высоты

Посмотрите на грандиозную очередь на Советской с высоты

Посмотрите на грандиозную очередь на Советской с высоты

И видео:

И сферопанорама:

Ещё ни одно политическое событие в Бресте не собирало столько людей. Вот это интерес, вот это внимание людей к выборам!

 
Теги: Брест
 
 
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  Только фото... Только, чтобы вы могли оценить масштаб события. Ну и для истории, конечно, не помешает.
 
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