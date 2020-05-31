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Во время беспорядков в Филадельфии заметили Бэтмена (Видео)

31.05.2020 17:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Во время беспорядков в Филадельфии заметили Бэтмена (Видео)

В Сеть попало видео мужчины в костюме Бэтмена, участвующего в акции протеста в Филадельфии, вспыхнувшей из-за смерти Джорджа Флойда – афроамериканца, погибшего в результате действий полиции во время ареста в Миннеаполисе.


На кадрах видно, как «Бэтмен» прогуливается среди протестующих. Вскоре участники акции замечают его и начинают аплодировать и громко приветствовать. 

Напомним, протесты и беспорядки, спровоцированные смертью Флойда, охватили десятки крупных городов в США. Более 1400 человек задержаны, 13 полицейских были ранены. Не менее двух человек погибло. В 25 городах страны введен комендантский час. Кроме того, в некоторые города для поддержания порядка были введены подразделения Национальной гвардии.

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В Сеть попало видео мужчины в костюме Бэтмена, участвующего в акции протеста в Филадельфии, вспыхнувшей из-за смерти Джорджа Флойда – афроамериканца, погибшего в...
 
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