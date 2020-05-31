Площадь перед собором Парижской Богоматери вновь открыли для посетителей

Источник материала: ОНТ

Площадь перед собором Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари) вновь открыли для посетителей, спустя более года после частично разрушившего собор пожара. Об этом сообщает РИА Новости.

Парижан и гостей французской столицы не пускали на территорию площади из-за свинцового загрязнения, которому она подверглась в результате пожара. В частности, уровень концентрации свинца на прилегающих к собору территориях превышал все допустимые значения в несколько раз. В результате потребовалась долгая работа по проведению многоступенчатой очистки территории от опасного металла.

Посетителей у вновь открытой площади из-за карантинных мер пока не много – её посетили всего лишь несколько десятков парижан. Также площадь посетили архиепископ Парижа монсеньор Мишель Опети, настоятель собора Патрик Шове и министр культуры Франции Франк Риестер, которые поприветствовали первых посетителей.

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019. Пламя полностью уничтожило крышу Нотр-Дама, а также привело к обрушению шпиля и части потолочных перекрытий. По словам экспертов, на полную реставрацию может уйти от 10 до 15 лет. Впрочем, президент страны Эммануэль Макрон пообещал, что национальный символ Франции удастся восстановить и за пять лет.

Фото: EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT

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