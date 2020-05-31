ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Площадь перед собором Парижской Богоматери вновь открыли для посетителей

31.05.2020 18:18 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Площадь перед собором Парижской Богоматери вновь открыли для посетителей

Площадь перед собором Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари) вновь открыли для посетителей, спустя более года после частично разрушившего собор пожара. Об этом сообщает РИА Новости. 

Парижан и гостей французской столицы не пускали на территорию площади из-за свинцового загрязнения, которому она подверглась в результате пожара. В частности, уровень концентрации свинца на прилегающих к собору территориях превышал все допустимые значения в несколько раз. В результате потребовалась долгая работа по проведению многоступенчатой очистки территории от опасного металла. 

Посетителей у вновь открытой площади из-за карантинных мер пока не много – её посетили всего лишь несколько десятков парижан. Также площадь посетили архиепископ Парижа монсеньор Мишель Опети, настоятель собора Патрик Шове и министр культуры Франции Франк Риестер, которые поприветствовали первых посетителей.

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019. Пламя полностью уничтожило крышу Нотр-Дама, а также привело к обрушению шпиля и части потолочных перекрытий. По словам экспертов, на полную реставрацию может уйти от 10 до 15 лет. Впрочем, президент страны Эммануэль Макрон пообещал, что национальный символ Франции удастся восстановить и за пять лет. 

Фото: EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Площадь перед собором Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари) вновь открыли для посетителей, спустя более года после частично разрушившего собор пожара. Об...
 
Новости дня
Новости разные
 
Плюшевые медведи в Нидерландах прокатились на американских горках (ВИДЕО)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
31.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика