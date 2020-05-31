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Плюшевые медведи в Нидерландах прокатились на американских горках (ВИДЕО)

31.05.2020 18:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Нидерландах плюшевые медведи прокатились на американских горках в честь открытия одного из парков развлечений в стране. 

В отсутствие пока очередей из посетителей мишками заполнили несколько поездов и нажали «пуск». Никто не вывалился, всем понравилось!

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В Нидерландах плюшевые медведи прокатились на американских горках в честь открытия одного из парков развлечений в стране.  В отсутствие пока очередей из...
 
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