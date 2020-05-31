Женский чемпионат Беларуси по футболу: «Бобруйчанка» уступила «Минску»

Источник материала: ОНТ

В женском чемпионате Беларуси по футболу проходят матчи 5-го тура. Сегодня «Бобруйчанка» на своем поле уступила «Минску» – 0:3.

«Неман» в Гродно не имел проблем с командой Брестского областного центра олимпийского резерва – 8:0. Хет-трик в этой встрече оформила Екатерина Дудко. «Неман» одержал пятую победу подряд и идет без потерь.

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