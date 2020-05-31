Источник материала: Tut.by

Претендент в президенты Виктор Бабарико представил Декларацию о честных выборах. Он просит всех потенциальных кандидатов в президенты публично выразить свою солидарность и присоединиться к озвученным принципам для организации честной и свободной кампании. Текст Декларации размещен на его сайте.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Текст документа звучит так:

«Я — гражданин Республики Беларусь. И я действительно имею право избирать и быть избранным. И по Конституции, и по совести. Утверждать, что я за кого-то проголосую или не проголосую, имею право только я. Я не хочу, чтобы в отношении моего возможного выбора делались заявления, дискриминирующие людей по гендерному, национальному или профессиональному признаку.

Я хочу и имею право на честные выборы, свободные от непорядочного и провокационного поведения. Я могу и должен сделать все, чтобы обеспечить свое право на выбор. Я не хочу, чтобы меня принуждали голосовать или ставить за кого-то подпись. Не хочу слышать оскорблений или угроз в сторону претендентов на должность президента и не хочу видеть реализацию этих угроз, особенно с помощью правоохранительных органов. Я не хочу слышать голословных обвинений претендентов в преступлениях или нарушениях: если это правда, я хочу, чтобы все известные факты о правонарушениях немедленно передавались в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел или отказа в регистрации кандидата в президенты.

Я знаю, что мой долг перед обществом — сообщать о нарушениях прав на честный выбор, понимаю свою ответственность и не допущу нечестных выборов и незаконного поведения ни в отношении себя, ни в отношении своих друзей, родных и знакомых.

Я знаю, что долг общества, и мой личный долг — поддержать каждого порядочного гражданина, который сказал правду и столкнулся с преследованием. Каждый имеет право на безопасность, и не должен беспокоиться за свою жизнь или жизнь своих близких при реализации избирательных прав.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Что лично я могу и должен сделать?

Во-первых,

сообщить, если мое начальство просило меня в рабочее время оставить за кого-то подпись;

сообщить о любом факте принуждения (угроза увольнением, лишением премии, плохой оценкой и т.п.) с целью повлиять на мои избирательные права;

сообщить о любом факте подкупа (предложение премии, повышения, места в общежитии и т.п.) с целью повлиять на мои избирательные права;

сообщать о случаях искажения государственной статистики, сокрытия от общества правдивых данных о ситуациях, угрожающих безопасности, в том числе о санитарной ситуации.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Во-вторых, помочь своими действиями и временем:

поддержать подписью по своему выбору всех лиц, выдвигаемых в кандидаты в президенты;

выступить волонтером, чтобы своими знаниями и опытами помочь тем кандидатам, которым я хочу;

согласиться на выдвижение или поддержать выдвижение в члены участковых районных избирательных комиссий самых уважаемых членов общества;

участвовать в собраниях избирателей, высказывать свое мнение;

согласиться быть наблюдателем и убедиться в том, что выборы честные и законные.

В-третьих, помочь своими ресурсами:

поддержать тех, кто подвергнется незаконному и несправедливому преследованию или лишениям;

поддержать тех граждан, которые пожертвуют своим временем и ресурсами для реализации моего права на честный выбор.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Виктор Бабарико просит всех потенциальных кандидатов в президенты публично выразить свою солидарность и присоединиться к озвученным принципам для организации честной и свободной кампании.

Команда Бабарико просит поддержать Декларацию всех граждан Республики Беларусь, а в особенности — членов избирательных комиссий, сотрудников правоохранительных органов, государственных служащих.

— В понедельник, 1 июня, мы подаем заявления об известных фактах нарушения законодательства в сфере участия администрации в сборе подписей, подкупа, понуждения избирателей, — сообщает на сайте команда претендента Бабарико. — Просим сообщать о всех таких фактах! Как только мы получим информацию, мы дополним свое обращение. Правду говорить легко и приятно — чем больше граждан расскажут о фактах нарушения законодательства, тем чище будут выборы.

Мы призываем людей, которых принуждают ставить подписи, заявлять о правонарушениях открыто. Если вас уволят или лишат премии, мы будем организовывать юридическую, финансовую и другую поддержку.

Нами будет организована прямая телефонная линия, предложены формы заявлений о нарушениях, организована помощь в подаче заявлений. Если кто-то из вас подвергнется преследованию, мы свяжем вас с теми, кто может помочь. Призываем помогать друг другу и не бояться действовать законно.



Брест, 31 мая. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Напомним, по всей стране проходят массовые пикеты по сбору подписей за альтернативных претендентов в президенты. Некоторые из них заканчиваются задержаниями. В пятницу в Гродно был задержан муж претендента Светланы Тихановской, известный блогер Сергей Тихановский, и его соратники.

Выборы президента состоятся 9 августа.