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«Думала, что стану учителем русского языка и литературы. Но потом что-то пошло не так». Была ученицей, а теперь преподаёт в своей школе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сегодня мы часто и заслуженно говорим спасибо нашим медикам. Но в последний день весны не обойдем стороной и учителей. Герои нашего следующего сюжета нашли в этой непростой профессии настоящее призвание, причем на своей же малой родине, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Галина Буро, корреспондент:
Например, Екатерина Болбат – молодой специалист, учитель биологии и химии. Кажется, ещё вчера сама сидела в этом классе за партой.
Екатерина Болбат, учитель Макаровского учебно-педагогического комплекса ясли-сад – средняя школа:
Екатерина родилась и выросла в этом агрогородке. Здесь, как шутит, и пригодилась.
Екатерина Болбат:
В этом году ей пришлось сдать, пожалуй, самый сложный экзамен – уже не учебный, а профессиональный. Первый год в школе в роли учителя – это серьезное испытание. Говорит, родные стены помогли.
Екатерина Болбат:
Екатерина уверена: учитель должен быть примером для учеников. Во всем: от внешнего вида и до поступков.
Екатерина Болбат:
И на её уроках действительно не заскучаешь. Разноплановые, где есть место современным технологиям. Екатерина даже проводила образцовый урок для школы молодых учителей, которая создана в районе.
Каролина Снарская, учащаяся Макаровского учебно-педагогического комплекса ясли-сад – средняя школа:
А вот останется ли молодая учительница в агрогородке после отработки? Что ж, возможно, есть, кому удержать.
Дмитрий не просто её парень, уже жених. Хоть и знакомы с детства, но по-настоящему поняли, насколько важны друг для друга, уже будучи взрослыми. Озеро Любви теперь любимое место для прогулок. Хотя пока много времени занимает подготовка к свадьбе. Торжество совсем скоро, в июле. Для столь важного события выбирали время каникул. И не только из-за профессии Кати. Мама Димы – Лариса Дмитриевна Жвалевская и родная тетя – Елена Антоновна Будницкая – учителя здесь же, в Берестовицком районе.
Екатерина Болбат:
Дмитрий Жвалевский, житель деревни Конюхи:
Обрести интересную профессию, признание учеников, благодарность внуков и реализовать себя. Да, так бывает. Главное – верить в завтрашний день. И чувствовать сердцем – вот она, малая родина – большая любовь!
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«Думала, что стану учителем русского языка и литературы. Но потом что-то пошло не так». Была ученицей, а теперь преподаёт в своей школе
Новости Беларуси. Сегодня мы часто и заслуженно говорим спасибо нашим медикам. Но в последний день весны не обойдем стороной и учителей. Герои нашего следующего...
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