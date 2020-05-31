Светлана Калинкина: Неженский вопрос

А почему?





Потому что при президенте-женщине наша страна никогда бы не вышла в мировые лидеры по количеству заключенных? И государство не ломало бы судьбы тысяч и тысяч людей жестокими, несправедливыми, неадекватными приговорами, упаковывая в тюрьмы и колонии без разбора и без жалости. И не довела бы матерей и жен этих заключенных до голодовок, пикетов, писем с мольбой о помощи и к Патриарху в Москву, и к папе в Рим.





Потому что при президенте-женщине была бы наконец решена проблема больных детей – хотя бы больных детей! – тех, которых не может вылечить наша медицина, но которым могут помочь лучшие клиники мира. Чтобы каждая белорусская мама знала, что если, упаси Боже, случится беда, не придется сходить с ума, рвать на себе волосы, бросаться по знакомым и незнакомым, умоляя помочь деньгами для спасения ребенка. Чтобы каждая мама знала, что лечение оплатит государство. Что государство сделает для этого все возможное. Ведь если есть деньги на «рождественские турниры», сомнительные фестивали и советы, то должны найтись деньги и на лечение детей.





Белорусы не выбрали на президентство женщину, потому что женщине свойственно сглаживать конфликты, искать компромисс, а не делить общество на своих и чужих, натравливая друг на друга? Ведь она воспринимала бы как горе, беду, позор ситуацию, когда одни белорусы лупят дубинками других белорусов только за то, что у тех – другое мнение. Ведь она не кричала бы в азарте «Ату!», «Фас!», «Бей!». Она бы искала возможность избежать конфликта, не допустить обострения.





Белорусы не захотят женщину-президента, потому что между Ледовым дворцом и больницей женщина выбрала бы больницу?





Между новыми резиденциями и обновлением школ выбрала бы школы.





Между тем, кого поддерживать-спортсменов или стариков – выбрала бы стариков.





Белорусы не выбрали бы женщину президентом, потому что она не поссорилась бы со всеми соседями. Сто раз подумала бы, прежде чем впутываться в авантюры вроде БелАЭС. Ведь она не проводила бы парад в эпидемию, рискуя жизнями…





Да самое простое возьмем: с кем бы президент-женщина приходила на публичные мероприятия, кого бы садила рядом с собой? Молоденький эскорт? Никогда! Не позорила бы ни себя, ни свою должность! На спортивных мероприятиях она бы выразила уважение заслуженным спортсменам, на культурных – деятелям искусства, на общественно значимых – лидерам мнений, людям, которые многое сделали для этого государства.





Уважать! Это вообще ключевое слово. Ведь прежде чем делать заявления от имени народа, нужно вернуть этому народу раво выбирать, нужно уважать его мнение. И это не про мужское или женское – но это точно не про Лукашенко.





Считается, что у мужчин и женщин – разное свойство памяти. Мужчины неприятное не помнят, просто стирают из головы, а женщины помнят все. Так вот я помню, как в 1996 году, когда Лукашенко переписывал Конституцию под себя, он, приложив руку к груди, клялся, что широкие полномочия ему нужны ВРЕМЕННО. Что от судов, от парламента, от людей он отбирает полномочия и права не навсегда, а только на короткий срок. Пока будет поднимать страну с колен.





Это временное затянулось на 24 года. Дети выросли. Страну так и не поднял.





Но сегодня Лукашенко уже говорит, что не быть в Беларуси женщине президентом, поскольку наша Конституция написана «под мужика». Во-первых, чушь! Во-вторых, верни то, что отобрал в 1996 году, и будет у нас нормальная Конституция! В-третьих, в стране, где Конституция написана «под мужика», невозможно жить. Просто невозможно жить!