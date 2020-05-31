Посол Беларуси в Бельгии Александр Михневич – о визовом соглашении, снятии карантина в Европе и финансовой помощи от ЕС

Источник материала: ОНТ

ЕС готов выделить €3 млрд для поддержки стран «Восточного партнерства», куда входит и Беларусь. Из этой суммы, предварительно, €140 млн будут адресованы Минску. Деньги солидные, но не стоит воспринимать их как подарок, ведь такие решения, как правило, сопровождают условия. Как идут переговоры по выделению средств и как скоро белорусы смогут воспользоваться преимуществами недавно заключенного соглашения об упрощенном визовом режиме с ЕС? На эти вопросы ответил посол Беларуси в Бельгии, постоянный представитель Беларуси при ЕС и НАТО Александр Михневич.





Дмитрий Бочков: В четверг Совет ЕС утвердил соглашение об упрощении визового режима с Беларусью, то есть «шенген» для белорусов уже точно будет стоить €35?

Александр Михневич, постоянный представитель Беларуси при Евросоюзе и НАТО: Да, действительно, Совет ЕС одобрил соглашение. Это значит, что внутригосударственные процедуры в ЕС полностью закончены. 1 июля белорусы становятся участниками этого соглашения. Это значит, что существенно облегчается и удешевляется въезд белорусских граждан в шенгенскую зону. Это действительно очень важное событие, во многих аспектах. Устраняется определенная несправедливость, которая существовала последние несколько лет. Вы помните, что два года назад наша страна практически установила безвиз для стран-членов ЕС, а следовательно въезд в Беларусь для них стал бесплатным. А для нас, несмотря на то, что белорусы имеют наименьшее количество нарушений правил пребывания в шенгенской зоне на количество выданных виз, были одни из самых жестких условий въезда в «шенген». Вот теперь эта несправедливость устранена. Мы пока не вышли на подписание базового, всеобъемлющего соглашения с Европой, о котором мы все время говорим и информируем нашу общественность. Мы пошли другим путем. Мы регулируем отдельными соглашениями существенные сферы нашего взаимодействия. И вот сейчас мы поставили временно, может быть, на 5-7 лет, точку в наших отношениях в сфере взаимных поездок граждан и миграции. Когда мы подпишем, например, протокол о вступлении Беларуси в ВТО с ЕС, мы охватим сферу торговли и инвестиций, что очень важно. Когда обобщим все наши отношения в науке, в культуре, в гуманитарной сфере. Все это станет главами нашего базового соглашения, которое мы хотим подписать с ЕС.

Дмитрий Бочков: Итак, визы по €35 у нас есть. Но когда ими можно будет воспользоваться, когда ЕС откроет свою границу?

Александр Михневич, постоянный представитель Беларуси при Евросоюзе и НАТО: Различные принимаются решения. Пока они принимаются на конец мая, как будет развиваться пандемия в июне – это еще отдельный разговор. Например, в отношении Бельгии какие-то решения будут приняты только после 5 июня, в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране. Но уже мы слышим, что будут открыты аэропорты, будем надеяться, что и наши рейсы в Брюссель будут восстановлены. Что касается въезда граждан, которые едут сюда с туристическими целями, то ряд стран обусловил открытие границ уровнем заболеваемости в Беларуси. Мы рассчитываем, что к этому времени уровень достигнет тех показателей, которые являются барьерными для этих стран.

Дмитрий Бочков: Вы упомянули пандемию, правительство ищет варианты преодоления кризиса, в том числе и через кредитование, финпомощь со стороны партнеров. Мы знаем, что Беларусь в этом направлении работает с ЕС, в том числе и как участник инициативы «Восточное партнерство». Как продвигаются переговоры?

Александр Михневич, постоянный представитель Беларуси при Евросоюзе и НАТО: Наверное, в мире нет ни одной страны, которая сегодня не нуждалась бы в определенной экономической поддержке. Потому что пандемию никто не ждал, никто ничего не планировал, не заготавливал «кубышку» на этот случай. А ударила она по всем аспектам экономической жизни. Сегодня переговоры в европейской зоне ведутся по нескольким направлениям. Мы благодарны ЕС за инициативу предоставить такую поддержку. Мы работаем с двумя крупнейшими финансовыми институтами. Это Европейский банк реконструкции и развития – с ним мы обсуждаем массированную кредитную поддержку нашего малого и среднего бизнеса. И мы очень активно обсуждаем новые проекты с Европейским инвестиционным банком, который уже сегодня нам предоставляет такой «быстрый» кредит в размере не менее €100 млн. Выдается он, прежде всего, на нужды здравоохранения. Он делится на две части – на срочные нужды, связанные с COVID-19, а также на системную модернизацию здравоохранения. Это очень важно, и мы надеемся, что переговоры будут закончены в ближайшее время, и деньги уже будут использоваться.

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