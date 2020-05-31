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Беларусбанк передал сертификат на 20 тыс. рублей Бобруйской городской детской больнице

31.05.2020 22:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беларусбанк передал сертификат на 20 тыс. рублей Бобруйской городской детской больнице

Пока медики ведут борьбу с инфекцией, общество оказывает свою помощь. Каждый по-своему. Вот ещё пример. Своё «спасибо» врачам в очередной раз адресовал Беларусбанк - комплекты защитных очков направлены в медучреждения Минска, Могилева, Быхова, Краснополья, Костюковичей. 

Средства защиты переданы сотрудникам Бобруйской центральной больницы. Кроме того, в канун Дня защиты детей городской детской больнице передан сертификат на 20 тыс. рублей. Как отметил глава банка Виктор Ананич, борьба с вирусом позволяет проявить лучшие качества: отзывчивость и взаимовыручку. А Беларусбанк намерен и в дальнейшем активно поддерживать будущее поколение белорусов.

Виктор Ананич, член Совета Республики, председатель правления Беларусбанка: «Оказание помощи медикам – это не разовая акция Беларусбанка. Я хочу выразить огромную благодарность за самоотверженный труд медицинским работникам, сказать им спасибо от всего многотысячного коллектива Беларусбанка. Мы понимаем, что помимо инфекционных заболеваний есть и другие заболевания. И мы сегодня решили передать сертификат городской детской больнице для приобретения необходимого оборудования для лечения детишек».

Оксана Крупенич, главный врач Бобруйской центральной больницы: «Очень приятно, что Беларусбанк и сейчас с нами. Так, в 2018 году была оказана спонсорская помощь нашей детской больнице – современный реанимобиль для выездной реанимационной бригады. Помощь нам важна. И это говорит о том, что неравнодушные граждане в этот период времени объединяются и помогают друг другу».

К слову, сертификату на 20 тыс. рублей от Беларусбанка уже нашлось применение. В Бобруйской городской детской больнице завершается реконструкция. И скоро здесь появится современное оборудование по диагностике и лечению заболеваний сердца у юных пациентов.

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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Пока медики ведут борьбу с инфекцией, общество оказывает свою помощь. Каждый по-своему. Вот ещё пример. Своё «спасибо» врачам в очередной раз адресовал Беларусбанк...
 
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