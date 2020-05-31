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Беларусбанк передал сертификат на 20 тыс. рублей Бобруйской городской детской больнице
Источник материала: ОНТ
Пока медики ведут борьбу с инфекцией, общество оказывает свою помощь. Каждый по-своему. Вот ещё пример. Своё «спасибо» врачам в очередной раз адресовал Беларусбанк - комплекты защитных очков направлены в медучреждения Минска, Могилева, Быхова, Краснополья, Костюковичей.
Средства защиты переданы сотрудникам Бобруйской центральной больницы. Кроме того, в канун Дня защиты детей городской детской больнице передан сертификат на 20 тыс. рублей. Как отметил глава банка Виктор Ананич, борьба с вирусом позволяет проявить лучшие качества: отзывчивость и взаимовыручку. А Беларусбанк намерен и в дальнейшем активно поддерживать будущее поколение белорусов.
К слову, сертификату на 20 тыс. рублей от Беларусбанка уже нашлось применение. В Бобруйской городской детской больнице завершается реконструкция. И скоро здесь появится современное оборудование по диагностике и лечению заболеваний сердца у юных пациентов.
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Пока медики ведут борьбу с инфекцией, общество оказывает свою помощь. Каждый по-своему. Вот ещё пример. Своё «спасибо» врачам в очередной раз адресовал Беларусбанк...
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