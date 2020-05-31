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Андрей Дмитриев солидарен с Бабарико

01.06.2020 07:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Выражаю солидарность с декларацией о честных выборах, предложенной Виктором Бабарико, написал лидер "Говори правду", участник президентской гонки Андрей Дмитриев на своей странице в Фейсбук.



Недавно он говорил, что невозможно украсть волеизъявление народа. Но если не предпринимать необходимых мер уже сегодня, то кража вполне может произойти. Призываю всех граждан поддержать эту Декларацию о честных выборах.

Но кроме деклараций нужны и действия, поэтому предлагаю всем претендентам организовать единое наблюдение за выборами, а граждан активно присоединиться к наблюдению. Нам нужна солидарность.
 
 
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Выражаю солидарность с декларацией о честных выборах, предложенной Виктором Бабарико, написал лидер "Говори правду", участник президентской гонки Андрей Дмитриев...
 
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