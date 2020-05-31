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В Беларуси за чертой бедности находится больше 400 тысяч человек. Какой регион лидирует по беднякам

01.06.2020 06:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За чертой бедности в первом квартале находилось 4,7% населения. Среднедушевые располагаемые ресурсы этих белорусов недотягивали до бюджета прожиточного минимума, то есть были ниже суммы в 250 рублей. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как показатель малообеспеченности отличается по регионам.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Выше всего уровень малообеспеенности в Брестской и Гомельской областях — 6,7% и 6,6% соответственно, а ниже всего — в Минске (0,9%), следует из данных Белстата по выборочному обследованию домашних хозяйств по уровню жизни в первом квартале 2020 года. В численном выражении, если брать данные переписи населения за 2019 год, в Брестской области за чертой бедности были около 90,3 тысячи человек, в Гомельской — порядка 91,6 тысячи, а в столице — около 18,2 тысячи.

Для сравнения: в Витебской области уровень малообеспеченности — 6,5% (около 73,8 тысячи человек), в Могилевской — 6,4% (порядка 65,6 тысячи), Минской — 3,7% (около 54,4 тысячи), а в Гродненской — 3,5% (35,9 порядка тысячи).

Среднедушевой ресурс (доход) — общий объем доходов, разделенный на численность населения. При расчете доходов на душу населения учитываются все граждане, в том числе безработные, пенсионеры, несовершеннолетние. Среднедушевые доходы нужно отличать от средних зарплат.

Если вы или ваши близкие (или знакомые) оказались за чертой бедности или ежемесячно располагаете суммой, которая близка к размеру бюджета прожиточного минимума, и готовы для журналистского текста рассказать про свои доходы и траты, то напишите, пожалуйста, на e-mail bobkov@tutby.com, в «Телеграм» (@Bobkov_tut) или в «Фейсбук». Если же ваши доходы заметно превышают "заветные попиццот", то также просим написать. 

 
Теги: Минск
 
 
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За чертой бедности в первом квартале находилось 4,7% населения или около 442 тысяч человек. Среднедушевые располагаемые ресурсы этих белорусов недотягивали до...
 
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