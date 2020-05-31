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Александр Лукашенко о тракторах МТЗ: «Задача одна – качество, пускай будет кабина не такая округлая и шикарная»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент регулярно появляется в поле с «Беларусом», показывает зарубежным коллегам. Новая мини-модель, которую подарили заводчане, займет свое место во Дворце Независимости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Получается, реклама на высшем уровне.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Александр Лукашенко о тракторах МТЗ: «Задача одна – качество, пускай будет кабина не такая округлая и шикарная»
Новости Беларуси. Президент регулярно появляется в поле с «Беларусом», показывает зарубежным коллегам. Новая мини-модель, которую подарили заводчане, займет свое...
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