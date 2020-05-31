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«Очень эффектное зрелище». Рассказываем, как в усадьбе под Нарочью проходит конное шоу

01.06.2020 06:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Присмотреться к отдыху в Беларуси предлагает корреспондент Кристина Федорович, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. За аргументами верхом на лошади она отправилась в живописные окрестности самого большого озера страны.

«Очень эффектное зрелище». Рассказываем, как в усадьбе под Нарочью проходит конное шоу

Кристина Федорович, корреспондент:
Можно очутиться в XIX веке, где вместо телефона и телевизора – свежий воздух и масса эмоций. Сюда приезжают и конное шоу посмотреть. Его помогали создавать специалисты из Германии. Сейчас узнаем, чем удивляют.

«Очень эффектное зрелище». Рассказываем, как в усадьбе под Нарочью проходит конное шоу

«Очень эффектное зрелище». Рассказываем, как в усадьбе под Нарочью проходит конное шоу

«Очень эффектное зрелище». Рассказываем, как в усадьбе под Нарочью проходит конное шоу

Сейчас за этим потрясающим шоу стоят шесть человек, лошади и личное желание. Последнее является основным критерием успеха. Александр занимается спортом 17 лет.

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«Очень эффектное зрелище». Рассказываем, как в усадьбе под Нарочью проходит конное шоу

Александра Сечко, тренер-инструктор:
Изначально, конечно, все зависело от лошадки: какие у нее сильные стороны, в чем она сильна, что может, что не может. Потом создавался сценарий, подбиралась музыка и шились костюмы. Очень эффектное зрелище, гости дарят очень много положительных эмоций, за счет которых мы живем, ну, как артисты.

Лошадкам безумно нравятся аплодисменты, нам – восторженные отзывы и глаза зрителей. Это то, ради чего стоит работать, жить, вкладываться в это дело без устали.

Люди в материале: Кристина Федорович, Александра Сечко

 
 
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Новости Беларуси. Присмотреться к отдыху в Беларуси предлагает корреспондент Кристина Федорович, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. За аргументами верхом на...
 
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