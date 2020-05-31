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«Очень эффектное зрелище». Рассказываем, как в усадьбе под Нарочью проходит конное шоу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Присмотреться к отдыху в Беларуси предлагает корреспондент Кристина Федорович, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. За аргументами верхом на лошади она отправилась в живописные окрестности самого большого озера страны.
Кристина Федорович, корреспондент:
Сейчас за этим потрясающим шоу стоят шесть человек, лошади и личное желание. Последнее является основным критерием успеха. Александр занимается спортом 17 лет.
Александра Сечко, тренер-инструктор:
Лошадкам безумно нравятся аплодисменты, нам – восторженные отзывы и глаза зрителей. Это то, ради чего стоит работать, жить, вкладываться в это дело без устали.
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Новости Беларуси. Присмотреться к отдыху в Беларуси предлагает корреспондент Кристина Федорович, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. За аргументами верхом на...
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