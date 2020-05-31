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Место релакса и волшебный лабиринт. Чем необычен «Аптекарский сад» в Мядельском районе?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Присмотреться к отдыху в Беларуси предлагает корреспондент Кристина Федорович, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. За аргументами верхом на лошади она отправилась в живописные окрестности самого большого озера страны.
Кристина Федорович, корреспондент:
Это еще одна инициатива инвесторов в Нарочанском регионе. Единственный в стране объект, который был создан на основе многовекового опыта европейцев в выращивании редких лекарственных растений. Здесь можно купить натуральные травяные чаи и лекарственные сборы.
А теперь представьте, что листья, которые ели даже динозавры, это дерево гинкго билоба, которому 250 миллионов лет. Но не только это может удивить.
Анна Казакевич, экскурсовод:
Кристина Федорович:
Анна Казакевич:
«Аптекарский сад» – это место, где каждый может на час или больше забыть обо всем. Но не только забыть, но и даже измениться.
На этом приключения только начинаются. Следующая остановка – заветные мечты.
Анна Казакевич:
Кристина Федорович:
Почти все справляются с этой задачей, и, опять же, мы не исключение.
Кристина Федорович:
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Новости Беларуси. Присмотреться к отдыху в Беларуси предлагает корреспондент Кристина Федорович, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. За аргументами верхом на...
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