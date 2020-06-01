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Светлана Тихановская опубликовала открытое письмо МВД и государственному телеканалу «Беларусь 1»

01.06.2020 08:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Оно появилось в социальных сетях поздно вечером 31 мая и касается задержания в Гродно милицией на пикете по сбору подписей за выдвижение ее кандидатом в президенты Республики Беларусь ее мужа – руководителя инициативной группы Сергея Тихановского, а также последующей интерпретации событий государственным телеканалом «Беларусь 1». Публикуем его полностью.

Светлана Тихановская опубликовала открытое письмо МВД и государственному телеканалу «Беларусь 1»

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО СВЕТЛАНЫ ТИХАНОВСКОЙ


29 мая 2020 года в г. Гродно во время пикета по сбору подписей избирателей в поддержку по выдвижению меня кандидатом в Президенты Республики Беларусь произошла провокация, в результате которой был задержан и помещен в ИВС УВД Гродненского облисполкома руководитель моей инициативной группы Тихановский Сергей Леонидович, а также иные граждане Республики Беларусь, в том числе и члены инициативной группы.

Эту провокацию и последующее незаконное задержание и возбуждение уголовного дела в отношении руководителя моей инициативной группы я расцениваю как грубую попытку заинтересованных лиц препятствовать осуществлению мной избирательных прав.

Кроме того, об этом инциденте телеканал «Беларусь 1» (Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь) 29.05.2020 продемонстрировал в телеэфире и разместил на канале Youtube «АТН: новости Беларуси и мира» унижающий мои честь и достоинство видеосюжет под названием «Драка на площади в Гродно. Сборщик подписей и некоторые его сторонники задержаны. Панорама». Сюжет содержит ложь и явное искажение фактов из-за умышленно претенциозной подачи информации и нарезки из сегментов видео.

Одним из доказательств тому служит реакция зрителей на видеосюжет. По состоянию на 31.05.2020 из почти 80 тысяч зрителей, просмотревших видеосюжет, его негативно оценили 11 тысяч, положительно — 144, а при просмотре комментариев становится очевидным, что зрители считают сюжет не соответствующим действительности. При этом на Youtube-канале «mimohodom» размещен видеоролик «Полное видео начала провокации и задержания Сергея Тихановского (с удаленного стрима Belarus12stop)» с прямым, поточным, без монтирования видео инцидента с самого начала до конца, подтверждающий мою позицию.

Рассчитывая на то, что мы живем в правовом государстве, я ожидаю, что на направленные мной в соответствующие органы по описанным выше нарушениям заявления, уведомления и претензии будут предприняты следующие законные и разумные действия.

1. МВД:
— выполнит свои обязательства и обеспечит на законных пикетах безопасность и защитит членов инициативной группы и избирателей от противоправных действий и провокаций в соответствии с требованиями действующего законодательства;
— рассмотрит и учтет все имеющиеся видеодоказательства и прекратит уголовное преследование Тихановского Сергея Леонидовича (и других невиновных лиц), что позволит ему продолжить выполнение обязанностей руководителя моей инициативной группы;
— установит личности женщин, которые 29 мая 2020 года в г. Гродно на законном пике по сбору подписей из хулиганских побуждений устроили провокацию и привлечет их к установленной законодательством ответственности.

2. Телеканал «Беларусь 1» (Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь) опровергнет не соответствующую действительности информацию, представленную в вышеуказанном видеосюжете.

К письму прилагаются ссылки на оба указанных видеосюжета.
 
Теги: Гродно
 
 
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Оно появилось в социальных сетях поздно вечером 31 мая и касается задержания в Гродно милицией на пикете по сбору подписей за выдвижение ее кандидатом в президенты...
 
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