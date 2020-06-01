Светлана Тихановская опубликовала открытое письмо МВД и государственному телеканалу «Беларусь 1»

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО СВЕТЛАНЫ ТИХАНОВСКОЙ





29 мая 2020 года в г. Гродно во время пикета по сбору подписей избирателей в поддержку по выдвижению меня кандидатом в Президенты Республики Беларусь произошла провокация, в результате которой был задержан и помещен в ИВС УВД Гродненского облисполкома руководитель моей инициативной группы Тихановский Сергей Леонидович, а также иные граждане Республики Беларусь, в том числе и члены инициативной группы.





Эту провокацию и последующее незаконное задержание и возбуждение уголовного дела в отношении руководителя моей инициативной группы я расцениваю как грубую попытку заинтересованных лиц препятствовать осуществлению мной избирательных прав.





Кроме того, об этом инциденте телеканал «Беларусь 1» (Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь) 29.05.2020 продемонстрировал в телеэфире и разместил на канале Youtube «АТН: новости Беларуси и мира» унижающий мои честь и достоинство видеосюжет под названием «Драка на площади в Гродно. Сборщик подписей и некоторые его сторонники задержаны. Панорама». Сюжет содержит ложь и явное искажение фактов из-за умышленно претенциозной подачи информации и нарезки из сегментов видео.





Одним из доказательств тому служит реакция зрителей на видеосюжет. По состоянию на 31.05.2020 из почти 80 тысяч зрителей, просмотревших видеосюжет, его негативно оценили 11 тысяч, положительно — 144, а при просмотре комментариев становится очевидным, что зрители считают сюжет не соответствующим действительности. При этом на Youtube-канале «mimohodom» размещен видеоролик «Полное видео начала провокации и задержания Сергея Тихановского (с удаленного стрима Belarus12stop)» с прямым, поточным, без монтирования видео инцидента с самого начала до конца, подтверждающий мою позицию.





Рассчитывая на то, что мы живем в правовом государстве, я ожидаю, что на направленные мной в соответствующие органы по описанным выше нарушениям заявления, уведомления и претензии будут предприняты следующие законные и разумные действия.





1. МВД:

— выполнит свои обязательства и обеспечит на законных пикетах безопасность и защитит членов инициативной группы и избирателей от противоправных действий и провокаций в соответствии с требованиями действующего законодательства;

— рассмотрит и учтет все имеющиеся видеодоказательства и прекратит уголовное преследование Тихановского Сергея Леонидовича (и других невиновных лиц), что позволит ему продолжить выполнение обязанностей руководителя моей инициативной группы;

— установит личности женщин, которые 29 мая 2020 года в г. Гродно на законном пике по сбору подписей из хулиганских побуждений устроили провокацию и привлечет их к установленной законодательством ответственности.





2. Телеканал «Беларусь 1» (Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь) опровергнет не соответствующую действительности информацию, представленную в вышеуказанном видеосюжете.





К письму прилагаются ссылки на оба указанных видеосюжета.