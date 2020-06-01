|
Анна Канопацкая: «Есть 30 000 подписей!»
Источник материала: Партизан
Об этом она сообщила в социальных сетях и телеграмм-канале 31 мая поздно вечером.
Канопацкая связывает ускорение темпов сбора подписей за выдвижение ее в кандидаты в президенты с немотивированно жесткими действиями силовых структур в отношении членов инициативных групп. Она считает, что именно это всколыхнуло электоральные массы в регионах и в Минске.
«Такими темпами справимся за две недели!» – делает заключение политик.
До окончания сбора подписей остается чуть больше двух недель. Срок - 19 июня.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом она сообщила в социальных сетях и телеграмм-канале 31 мая поздно вечером.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)