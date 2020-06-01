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Анна Канопацкая: «Есть 30 000 подписей!»

01.06.2020 08:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом она сообщила в социальных сетях и телеграмм-канале 31 мая поздно вечером.





Канопацкая связывает ускорение темпов сбора подписей за выдвижение ее в кандидаты в президенты с немотивированно жесткими действиями силовых структур в отношении членов инициативных групп. Она считает, что именно это всколыхнуло электоральные массы в регионах и в Минске.

«Такими темпами справимся за две недели!» – делает заключение политик.

До окончания сбора подписей остается чуть больше двух недель. Срок - 19 июня.
 
Теги: Минск
 
 
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Об этом она сообщила в социальных сетях и телеграмм-канале 31 мая поздно вечером.
 
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