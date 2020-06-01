Почему 1 июня отмечают Международный день защиты детей?

Источник материала: Пинский Вестник

В первый день лета 1925 года зародилась идея праздника,

посвященного подрастающему поколению. Именно

тогда генконсул КНР в американском Сан-Франциско

отыскал в городе пункт пребывания сирот, приехавших в США

из Поднебесной, и организовал для них торжества по случаю

национального китайского праздника — фестиваль лодок

драконов, символизирующий начало лето. А также в то время

произошло и другое знаковое событие. Пока генконсул КНР

помогал сиротам обрести веру в лучшее, в Женеве проходила

первая международная конференция, в ходе которой обсуждались

проблемы детей.



Однако отмечать праздник начали только в 1950 году. После

Второй мировой войны положение несовершеннолетних жителей

планеты было ужасным: многие лишились родителей и крова,

вынуждены были попрошайничать или воровать. Кто-то из

малышей умирал от голода, кто-то — от болезней. Такая ситуация

не могла не привлечь внимание неравнодушных людей. В настоящее

время праздничные мероприятия проходят более чем в 60 странах.