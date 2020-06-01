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Почему 1 июня отмечают Международный день защиты детей?

01.06.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> В первый день лета 1925 года зародилась идея праздника, посвященного подрастающему поколению. Именно тогда генконсул КНР в американском Сан-Франциско отыскал в городе пункт пребывания сирот, приехавших в США из Поднебесной, и организовал для них торжества по случаю национального китайского праздника — фестиваль лодокдраконов, символизирующий начало лето. А также в то время произошло и другое знаковое событие. Пока генконсул КНР помогал сиротам обрести веру в лучшее, в Женеве проходила первая международная конференция, в ходе которой обсуждались проблемы детей.

Однако отмечать праздник начали только в 1950 году. После Второй мировой войны положение несовершеннолетних жителей планеты было ужасным: многие лишились родителей и крова, вынуждены были попрошайничать или воровать. Кто-то из малышей умирал от голода, кто-то — от болезней. Такая ситуация не могла не привлечь внимание неравнодушных людей. В настоящее время праздничные мероприятия проходят более чем в 60 странах.
 
 
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В первый день лета 1925 года зародилась идея праздника, посвященного подрастающему поколению. Именно тогда генконсул КНР в американском Сан-Франциско отыскал в...
 
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