|
Почему 1 июня отмечают Международный день защиты детей?
01.06.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> В первый день лета 1925 года зародилась идея праздника, посвященного подрастающему поколению. Именно тогда генконсул КНР в американском Сан-Франциско отыскал в городе пункт пребывания сирот, приехавших в США из Поднебесной, и организовал для них торжества по случаю национального китайского праздника — фестиваль лодокдраконов, символизирующий начало лето. А также в то время произошло и другое знаковое событие. Пока генконсул КНР помогал сиротам обрести веру в лучшее, в Женеве проходила первая международная конференция, в ходе которой обсуждались проблемы детей.
Однако отмечать праздник начали только в 1950 году. После Второй мировой войны положение несовершеннолетних жителей планеты было ужасным: многие лишились родителей и крова, вынуждены были попрошайничать или воровать. Кто-то из малышей умирал от голода, кто-то — от болезней. Такая ситуация не могла не привлечь внимание неравнодушных людей. В настоящее время праздничные мероприятия проходят более чем в 60 странах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В первый день лета 1925 года зародилась идея праздника, посвященного подрастающему поколению. Именно тогда генконсул КНР в американском Сан-Франциско отыскал в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)