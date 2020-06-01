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Японцы разработали новую периодическую таблицу элементов

01.06.2020 08:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Японские ученые из Киотского университета разработали новую периодическую таблицу элементов.




Как сообщает Science, в отличии от знаменитой таблицы Менделеева она основана не на схожести химических свойств элементов, а на поведении протонов в ядре.

Отправной точкой для ученых стал список ядер с полностью заполненными протонными оболочками. Это гелий, кислород, кальций, никель, олово, свинец и элемент флеровий. Эти элементы вступают в реакцию с другими только в особых случаях. 

"Наша ядерная периодическая таблица также показывает, что ядра, как правило, имеют сферическую форму вблизи магических чисел, но деформируются при удалении от них", - говорит один из авторов таблицы Коуити Хагино.

Альтернативная таблица, считают ее авторы, позволит по-новому взглянуть на некоторые элементы и совершить новые открытия. Пока же точно, что таблица будет полезна в обучении студентам-физикам, поскольку в ней удобной для них форме собрана информация о химических элементах.
 
 
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Японские ученые из Киотского университета разработали новую периодическую таблицу элементов.
 
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