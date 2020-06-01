Бабарико, Тихановский, Цепкало – приготовиться! Как власти будут выбивать из президентской гонки тройку лидеров

Чем больший вес и популярность будет набирать тройка альтернативных лидеров, тем большая угроза для них оказаться за решеткой. При необходимости Западу предъявят не политических заключенных, а «проворовавшихся хозяйственников».





Беларускай праўды , каким образом власти могут выбить из президентской гонки тройку самых популярных альтернативных лидеров. Эксперт на условиях анонимности спрогнозировал для, каким образом власти могут выбить из президентской гонки тройку самых популярных альтернативных лидеров.





- Давление на альтернативных претендентов в президенты будет только усиливаться. Причем самые популярные претенденты одновременно и самые уязвимые.





Уличные протесты и интернет-дискуссии сформировали несомненную тройку лидеров общественного мнения: Бабарико, Тихановский и Цепкало (назову в алфавитном порядке).





Сразу оговоримся: Тихановский формально не претендент, он, как выразился Лукашенко, хлопочет за жену. Но все всё понимают. Тихановский активно общается с людьми на улице, тем самым вольно или невольно подставляет себя, делая себя и окружающих удобной мишенью для самых брутальных и примитивных провокаций.





В чем же уязвимость этих людей?





Если присмотреться к биографиям названных людей, то все они в той или иной форме связаны с бизнесом, с большими или относительно большими деньгами. Бизнес Тихановского – съемка рекламных видеороликов, фильмов, проведение разного рода ивентов – на самом деле достаточно рискованный. Не знаю, как строилась деятельность компании самого Тихановского и в соответствии с презумпцией невиновности буду пребывать в уверенности, что у него все законно.





Но аналогичные бизнесы довольно часто связаны с движением существенных сумм неучтенной налички, обналички и, как следствие – уклонением от налогов. Нужно отметить, что достаточно большие суммы не являются прибылью владельцев таких бизнесов – ведь черным налом платят актерам, режиссерам, операторам, другим членам съемочной группы, оплачивается аренда оборудования либо приобретается, и производятся многие другие, недокументированные, расходы. В таких условиях малейшая проверка может дать достаточно оснований для возбуждения уголовного дела по пресловутой 243 статье – уклонение от уплаты налогов. Подобная формулировка может быть без всякого стыда продемонстрирована западным партнерам. Как говорится, никакой политики. Просто налоги платить надо.





Валерий Цепкало – классический госслужащий, хотя и пытается позиционировать себя как делового человека. Не будем забывать, что свою карьеру Валерий Цепкало начал в Министерстве иностранных дел: был послом в США и первым замминистра МИД, а администрация Парка высоких технологий – это государственное учреждение, вокруг которого вращались очень большие негосударственные деньги. Все, что в Беларуси находится на стыке частного и государственного, особенно в крупном и особо крупном размерах, представляет из себя опасность. Я уверен, что на Цепкало есть компромат, достаточный для его уголовного преследования по экономическим статьям – именно на это прозрачно намекал Лукашенко в своем выступлении на МТЗ.





Более того, уже заметен слив компромат через достаточно популярный сайт dev.by, в частности, размещены статьи о строительстве дома Цепкало, о том, что только небольшая часть работ выполнялась по документам, а большая проходила мимо кассы, и то, что Цепкало не выплатил даже официальную часть вознаграждения.





А занимаемый Виктором Бабарико последние 20 лет пост по определению является расстрельным. Сам Виктор Дмитриевич заявил, что весь возможный компромат на него давно собран, и если бы на него что-то было – делу давно дали бы ход. Но проблема в том, что особенностью беларуской политической и экономической системы является то, что компромат собирается всегда, а вопрос о том, дать этому компромату ход или не дать, решается не в соответствии с законом, а исходя из целесообразности. Руководителю такого масштаба при известной ловкости можно предъявить целый спектр обвинений: как упомянутая уже статья 243 УК, так и хищения путем злоупотреблений служебными полномочиями, превышение власти, служебный подлог, служебная халатность и многое-многое другое.





Насколько вероятен такой сценарий? Думаю, достаточно вероятен, судя по реакции властей, и прежде всего первого лица во власти, на последние события и несомненную популярность его политических оппонентов. Чем больший вес и популярность будет набирать тройка альтернативных лидеров, тем большая угроза для каждого из них провести часть своей жизни в местах не столь отдаленных. Причем, как говорил ранее, западной общественности будут предъявлены не политические заключенные, а проворовавшиеся хозяйственники.





Записал Глеб Юрин, Беларуская праўда



