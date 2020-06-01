1 июня – Международный день защиты детей

Источник материала: ОНТ

Первый день лета, начало школьных каникул и Международный день защиты детей! Кроме юных белорусов, этот праздник в нашей стране отмечают и родители, и педагоги.

Защита прав и интересов детей – один из приоритетов государственной политики, его важность неоднократно подчёркивал Президент. Государство помогает всем, кто взял на себя ответственность родить и воспитать ребёнка. В том числе и финансово. Размер выплаты после появления первенца сейчас составляет 2 467 рублей. В Беларуси на сегодня более 1 800 000 детей.

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