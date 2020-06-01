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Джонс отказался от титула чемпиона в полутяжелом весе

01.06.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Джонс заявил об отказе от титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter.


Фото: Global Look Press/Mike Mastrandrea/ZUMAPRESS.com

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Джонс заявил об отказе от титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter.

«Организуйте бой за титул в полутяжелом весе между Домиником Рейесом и Яном Блаховичем. На данный момент я не получу ничего от поединка с кем-нибудь из них. Ребята, дайте мне знать, если захотите устроить со мной легкий бой в 2021 году. Надеюсь, к тому времени мне будут готовы заплатить», — написал Джонс в воскресенье 31 мая в социальной сети.

Отвечая на вопрос подписчиков о сохранении своего чемпионского титула, боец подтвердил, что решил от него отказаться.

Накануне Джонс вступил в конфликт с президентом UFC Даной Уайтом по поводу своего следующего боя. Организатора удивило требование Джонса $30 млн за бой с камерунским тяжеловесом, передает MMA Junkie.

«Ты строишь из себя крутого и делаешь вид, что тебе всё это безразлично — отвечай за слова и разорви со мной контракт», — ответил боец.


Джонс занимает первое место в рейтинге лучших бойцов UFC независимо от весовых категорий. В активе 32-летнего американца имеется 26 побед в MMA, одно поражение и бой, признанный несостоявшимся. Джонс дважды завоевывал пояс чемпиона в полутяжелом весе. Во второй раз это случилось в 2018 году. С тех пор он провел три успешные защиты титула.

Последний на сегодняшний день поединок Джонс провел 9 февраля в Хьюстоне (штат Техас, США) на турнире UFC 247. Тогда американец победил своего соотечественника Доминика Рейеса и защитил свой пояс спорным решением судей.

Ранее российский боец UFC Алексей Олейник отклонил предложение боя с американцем Дерриком Льюисом из-за неподходящей даты.
 
 
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Американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Джонс заявил об отказе от титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе. Об этом он рассказал на...
 
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