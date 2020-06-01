Как быть самыми модными этим летом? Изучаем летние тренды на конкретных примерах и советах стилиста

Источник материала: Tut.by

Лето до нас все-таки добралось, и уже сегодня начало шагать по стране. После этой странной весны ужасно хочется нарядиться, сделать макияж и бесконечно гулять по любимым местам города. Хочется сменить пластинку и поставить новую — о лете, счастье и беззаботности. Ну, а какое лето без новых нарядов?



Сергей Гарост

Со стилистом Сергеем Гаростом мы прогулялись по торговому центру и собрали для двух молодых пар образы для лета — модные, яркие и комфортные. Спорт-шик, романтика, деловой стиль или кэжуал: сейчас покажем, что получилось. Изучаем тренды лета на примере наших героев и вдохновляемся на эксперименты!

В модном эксперименте участвовали две пары героев. Это Аня и Дима Сармонт и Юля и Станислав Навацкие. Аня и Дима провели три месяца в самоизоляции вместе с четырьмя детьми. Работали из дома: Аня — блогер, ведет аккаунт в социальных сетях и делится с мамочками опытом, Дима работает в сфере фото- и видеопроизводства. Юля и Станислав тоже соблюдали меры самоизоляции. В их жизни всегда было много событий и праздников, так как они работают ведущими. Но этой весной мероприятий не было. Обе пары, устав от сидения дома и соскучившись по выходам в свет, смело согласились спрятать подальше надоевшие пижамы и стать нашими моделями.

Задача у стилиста была собрать образы для лета, которые подойдут для разных поводов — прогулки в городе, торжества или деловой встречи. Показать образы нестандартные, смелые, но при этом удобные и комбинируемые между собой.

Образ № 1 для Анны и Димы





Начнем с образа для Анны и Димы в стиле спорт-шик. На Анне худи оверсайз с вышивкой — тренд этого года — в сочетании с пышной фактурной юбкой в геометрический принт. Спортивный верх и кроссовки сбалансированы юбкой, и поэтому образ получился женственный и комфортный. Сюда также подойдут и туфли-лодочки.













На Диме силуэтный жакет и укороченные брюки небесно-голубого цвета в сочетании с белой рубашкой и теннисными кедами. Это пример нестандартного решения, как носить классический костюм. Образ идеален для офиса, мероприятия или прогулки. Белую рубашку можно заменить на футболку, а вот классическую рубашку под этот костюм надевать нельзя, так как он из легкой хлопковой ткани.

Образ № 1 для Юли и Станислава





Лето без платьев — это не лето! Выбор огромен — от модного денима до цветочных нарядов. Мини или миди — выбор за вами. А дополнят образ в платье кеды, кроссовки, босоножки или туфли на устойчивом каблуке. Смотрите, на Юле нюдовое шелковое платье свободного кроя, но с помощью черного пояса мы эффектно подчеркнули талию. Можно играть с поясами разного цвета, подбирая к ним аксессуары в тон. В сочетании с золотыми туфлями и маленькой сумочкой образ получился нарядным, но поменяв обувь, например, на лодочки — будет комплект на каждый день. Так шелковое платье можно носить не только по праздникам.













Для Станислава мы собрали классический образ — приталенная рубашка в тонкую вертикальную полоску в цвет брюк и зауженные брюки. Тут два интересных момента — тонкая полоска стройнит и вытягивает фигуру, а второй момент — это обувь. Чтобы образ выглядел динамично, дополнили его яркими кроссовками.

Образ № 2 для Анны и Димы





В этом году во многих коллекциях можно встретить широкие брюки палаццо. Именно они на Анне в сочетании с удлиненным льняным кардиганом-кимоно в ботанический принт, который так же, как тропический и анималистичный, актуален этим летом. Дополняют образ замшевые бежевые туфли.





Для Димы мы собрали смелый образ в стиле спорт-шик: спортивные брюки с кроссовками скомбинировали с джинсовой рубашкой. Выглядит очень стильно.













Образ № 2 для Юли и Станислава





Классическая модель косухи не выходит из моды. Но черная кожа — немного жесткий вариант. Этим летом предлагаем поэкспериментировать с цветом и фактурой куртки-косухи. Дизайнеры советуют носить ее как с джинсами и брючными костюмами, так и с шелковыми платьями и блузами. На Юле легкое романтичное платье в мелкий цветочек с рюшами в стиле бохо и куртка-косуха из экокожи. Образ построен на сочетании разных фактур ткани. Дополняют его акцентные туфли, но подошли бы и белые ботинки, босоножки или кеды.













На Станиславе белая рубашка со светло-голубыми брюками, на ногах — кеды. В качестве аксессуара — сумка кросс-боди. Так можно пойти и на работу, и на прогулку по городу.

Образ № 3 для Анны и Димы





Платье-комбинация — мастхэв для гардероба женщины. Это универсальный вариант. На Ане шелковая миди-комбинация на широких бретелях с твидовым хлопковым жакетом оверсайз в клетку.









В нем много разных цветов, что позволяет подбирать к образу обувь разного цвета. Получилось женственно и при этом презентабельно. Мы дополнили образ кроссовками в цвет платья, но сюда также подойдут сандалии или туфли-лодочки.





На Диме отлично смотрится трикотажное поло и брюки классического зауженного кроя из синего невареного денима. Завершают образ классические туфли. Выглядит минималистично, аккуратно — идеально для работы.

Кстати, в этом году футболки-поло будут актуальны как в мужском, так и в женском гардеробе.

Образ № 3 для Юли и Станислава





Хотите быть модной этим летом, выбирайте городские сеты с юбками — от мини до миди, от джинсы и трикотажа до шифона и атласа. Завершить летний образ с юбкой помогут рубашки с необычными вырезами или объемными рукавами, топы, майки и футболки.

Этим летом юбки с запахом, которые сводят с ума всех мужчин, ворвались на модные подиумы и уже добрались до Минска. На Юле белая блуза с воротником-стойкой в тандеме с яркой юбкой на запах в модную асимметричную полоску с воланами и синие эспадрильи. Стилист использовал прием колорблокинга, то есть яркую разноцветную юбку сбалансировал рубашкой белого цвета. Такой прием станет хитом в новом сезоне.













Модная рубашка — важный предмет базового мужского гардероба. Для деловых встреч уместней выбирать вариант белого цвета, а на каждый день можно поэкспериментировать с принтами. Для Станислава мы собрали многослойный образ, построенный на разных оттенках бежевого. Светлые зауженные брюки в сочетании с белой футболкой и рубашкой в клетку свободного кроя. Базовую белую футболку можно менять, делая образ ярким или наоборот — спокойным. К этому комплекту подобрали ботинки, но подошли бы и белые кеды.

Женские образы мы собрали из одежды белорусских дизайнеров, а для мужских использовали одежду масс-маркет брендов.

Благодарим стилиста Сергея Гароста за помощь в создании образов наших героев, а также ТРЦ Galleria Minsk и концептуальную площадку белорусских дизайнеров Trend Park за предоставление одежды, обуви и аксессуаров, сеть магазинов «Крафт» — за визаж для моделей.