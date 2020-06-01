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Тактика Лукашенко на выборах оказалась до примитивности простой

01.06.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У действующего главы государства, похоже, нет идей, как привлечь избирателей на свою сторону.

Тактика Лукашенко на выборах оказалась до примитивности простой
Фото пресс-службы главы государства
Политолог Валерий Карбалевич отметил в колонке на Радыё Свабода:

– С началом избирательной кампании, которая выявила явный кризис общественной поддержки Александра Лукашенко, в экспертном сообществе ходили прогнозы и предположения о том, какой ход он сделает, какую новую идею предложит, чтобы быстро и немедленно вернуть политическую инициативу, взять под контроль ситуацию, которая, казалось, выпадает из его рук.

И такой шаг был сделан 29 мая во время посещения МТЗ. Лукашенко специально приехал на самый известный в стране завод, чтобы здесь, а не на совещании с чиновниками, якобы от имени рабочего класса сообщить людям о своей тактике во время кампании. Она оказалась до примитивности простой. Никаких новых идей. Да, они ему и не нужны.

Лукашенко начал реализовывать всем хорошо известный сценарий, который использовался во все предыдущие годы и всегда давал желаемый результат.

Прежде всего, это «опускание», унижение всех оппонентов. Вместо того, чтобы показать, какой он хороший (сложно сказать здесь что-то новое), ставка делается на то, чтобы замазать всех конкурентов.

Напомним, Лукашенко назвал Сергея Тихановского «шелудивым» и «предвидел» инцидент с милиционером. Виктора Бабарико он призвал не врать о том, что глава государства якобы предлагал ему пост премьер-министра (хотя банкир такого не говорил).


О Цепкало он заявил:  «Вы у него спросите — почему я его уволил. Пусть честно расскажет. И ему потом не захочется идти на выборы».

Карбалевич сделал заключение по задержанию Тихановского в Гродно: глава государства превентивно взял курс на силовой сценарий президентской кампании.

– Похоже, что Лукашенко получил психологическую травму в начале избирательной кампании. Он осознал, что потерял образ «избранного народом президента», купавшегося в народной любви. Как сказал Гете, «несчастный человек опасен», – считает политолог.

Добавим, что во время общения с работниками МТЗ Лукашенко рассказал, что традиционное послание народу и парламенту все еще продолжает готовиться. Оно планировалось на апрель, но власти заявили, что его отложат, чтобы совместить с озвучиванием Лукашенко предвыборной программы. Похоже, наверху все еще не придумали, что предложить избирателям.

перевод gazetaby.com
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Теги: Гродно
 
 
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У действующего главы государства, похоже, нет идей, как привлечь избирателей на свою сторону.
 
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